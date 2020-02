Le previsioni meteo per domani, domenica 1 marzo

Per domani, domenica 1 marzo, sono previste piogge nel nord-est del paese, con nevicate sulle Alpi, e anche nel centro Italia, specialmente lungo gli Appennini. Al nord, anche dove non pioverà il cielo sarà nuvoloso o coperto; le piogge più forti saranno in Friuli Venezia Giulia. Dopo il tramonto ci si aspettano dense foschie sulla Pianura Padana centrorientale. Nel centro Italia anche dove non pioverà il cielo sarà nuvoloso o velato, e così al sud. Le temperature minime dovrebbero aumentare un po’ ovunque, tranne nel nord-ovest, dove rimarranno stazionarie; le massime aumenteranno dappertutto tranne che in Romagna e Sardegna (dove diminuiranno) e in Toscana, Umbria e nord del Lazio (dove rimarranno stazionarie).

Le mappe e le previsioni arrivano dal sito dell’Aeronautica Militare, quello che dovete visitare se volete previsioni affidabili (e leggermente aggiornate rispetto a quelle di questo articolo) e stare alla larga da allarmismi inutili.