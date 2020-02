La quinta puntata del podcast di Joypad

Joypad, la serie di video sui videogiochi di Matteo Bordone, Alessandro Zampini e Francesco Fossetti ospitata dal Post, è diventata un podcast. Un “podcast audio”, come dice Matteo Bordone sin dalla prima puntata. Il sottotitolo, “Corri, Salta, Spara”, è rimasto lo stesso di prima: sintetizza le tre cose che classicamente si fanno nei videogiochi, anche se oggi in molti giochi non se ne fa nessuna.

Nell’attesa che il mercato torni a muoversi, a Joypad si parla di dove si comprano e come si giochi ai videogiochi, sempre che questi tornino a uscire. Non solo, ovviamente: parliamo anche di Stadia e GeForce Now, Steam e Epic Game Store, che ha dato un bello scossone a un mercato fermo da troppo tempo, passando chiaramente per PlayStation Store e Xbox Live, le due piattaforme di riferimento per console. Se invece non avete né un PC né una console allora Apple Arcade potrebbe essere il posto giusto dal quale partire, a differenza della Flopperia e René, che si limitano a riempire le memorie degli anziani lombardi. In periodo di carestia i consigli sono più preziosi che mai, e quindi via di Secret Oops, To the Moon e Crossy Road.

Il podcast di Joypad esce due volte al mese, sempre da queste parti, gratis per tutti i lettori del Post. E lo troverete anche sulle principali piattaforme di podcast, come iTunes e Spotify.