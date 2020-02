Le previsioni meteo per giovedì 27 febbraio

Le previsioni meteo per giovedì dicono che la giornata inizierà bene, con bel tempo dappertutto, e finirà male, con brutto tempo al Centro. In particolare, di mattina sarà sereno ovunque tranne sulla costa pugliese nel Gargano. Di pomeriggio peggiorerà al Nord, dove sarà nuvoloso in tutte le regioni e potrebbe piovere in Valle d’Aosta e in provincia di Verbano-Cusio-Ossola. Di sera, poi, è prevista pioggia anche in Lombardia, in provincia di Sondrio, in Toscana e nel Lazio, e dovrebbe nevicare in Trentino-Alto Adige. Infine, di notte, dovrebbe piovere nel Lazio, in Umbria e in Campania.

***

Le mappe e le previsioni arrivano dal sito dell’Aeronautica Militare, quello che dovete visitare se volete previsioni affidabili (e leggermente aggiornate rispetto a quelle di questo articolo) e stare alla larga da allarmismi inutili.