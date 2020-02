Dove vedere Napoli-Barcellona di Champions League

Napoli-Barcellona è uno dei due ottavi di finale di UEFA Champions League in programma oggi. Si gioca stasera alle 21 allo stadio San Paolo di Napoli e sarà trasmesso anche in chiaro. Dopo le difficoltà nella prima metà del campionato, il Napoli di Gennaro Gattuso è riuscito a riprendersi in tempo per la partita più importante della sua stagione. Viene da sei vittorie nelle ultime sette gare disputate e ha solo un giocatore infortunato, il difensore Kalidou Koulibaly. Milik, Lozano, Hysaj, Llorente, invece, non sono nelle migliori condizioni.

Il Barcellona viene da una larga vittoria in campionato contro il Getafe, è favorito per il passaggio del turno ma ha quattro titolari indisponibili: Suárez, Dembélé, Jordi Alba e Sergi Roberto. Busquets e Semedo sono invece diffidati e salteranno il ritorno se stasera dovessero essere ammoniti. Per il capitano degli spagnoli, il fuoriclasse argentino Lionel Messi, sarà la prima partita in carriera al San Paolo.

Dove vedere Napoli-Barcellona

Napoli-Barcellona verrà trasmessa in chiaro su Canale 5 con il commento di Pierluigi Pardo e Aldo Serena. Si potrà seguire anche in streaming tramite il sito del canale, qui. Sky la trasmetterà invece su Sky Sport Uno (canale 201) con il commento di Fabio Caressa e Beppe Bergomi. Gli abbonati potranno seguirla in streaming tramite le piattaforme Sky Go e Now TV. Qui trovate invece una guida completa per seguire in diretta Serie A, Serie B, Champions League e campionati esteri nel corso della stagione 2019/20.

Le probabili formazioni di Napoli-Barcellona

Napoli (4-1-4-1) Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Maksimovic, Mario Rui; Demme; Callejon, Ruiz, Zielinski, Insigne; Mertens

Barcellona (4-3-1-2) Ter Stegen; Semedo, Piquè, Lenglet, Firpo; Rakitic, Busquets, De Jong; Vidal; Messi, Griezmann