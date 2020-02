Cosa sappiamo sui contagi del nuovo coronavirus in Italia, in ordine

Da giovedì 20 febbraio sono stati individuati in Italia circa una ventina di persone che hanno contratto il nuovo coronavirus (SARS-CoV-2), che finora ha contagiato 77mila persone in diversi paesi del mondo causando circa 2.300 morti, quasi tutti in Cina (dove ha avuto origine l’epidemia).

I casi registrati in Italia sono stati 16 Lombardia – l’ultimo è quella di una persona ricoverata all’ospedale di Cremona – e due in Veneto, uno dei quali ieri è morto: è un uomo 78enne che abitava in provincia di Padova, che è diventato il primo morto per il nuovo coronavirus in Italia. Stamattina diversi giornali danno per certi altri tre casi nel Lazio, ma la notizia non è ancora stata confermata ufficialmente. La maggior parte dei contagiati vive nella zona dove abita la prima persona a cui è stato individuato il coronavirus, un 38enne di Codogno, in provincia di Lodi (che al momento è in gravi condizioni).

Per 250 persone entrate in diretto contatto con i contagiati è stata prevista una quarantena in strutture militari e civili che inizierà nelle prossime ore, mentre in dieci paesi del Lodigiano – Casalpusterlengo, Codogno, Castiglione d’Adda, Fombio, Maleo, Somaglia, Bertonico, Terranova dei Passerini, Castelgerundo e Sanfiorano – la regione ha emesso un’ordinanza che vieta quasi tutte le attività all’aperto, e al contempo ha consigliato agli abitanti di non uscire di casa (parliamo di circa 50mila persone).

Il 38enne in cui per primo era stato individuato il coronavirus si era presentato la prima volta al pronto soccorso di Codogno il 18 febbraio con la febbre, ma era stato rimandato a casa. Era tornato in ospedale il giorno dopo: lo avevano ricoverato e, quando la situazione si era aggravata, la moglie aveva detto ai medici che nei primi giorni di febbraio l’uomo aveva cenato con un collega che era appena tornato dalla Cina.

Sul collega in questione non si hanno molte informazioni: parlando con MilanoToday, l’uomo ha fatto sapere di essere risultato negativo ai test, e che nelle scorse settimane non è mai stato male. Fra le possibili ipotesi c’è quella che il suo corpo abbia immediatamente sviluppato degli anticorpi, oppure che il virus lo abbia contagiato in maniera asintomatica per un breve periodo. Al momento, comunque, non esiste la certezza che sia stato proprio lui a contagiare il 38enne individuato per primo.

Non è ancora chiaro, invece, come siano stati contagiati i due uomini in Veneto, entrambi residenti a Vo’ Euganeo, un piccolo paese in provincia di Padova. Secondo il governatore del Veneto Luca Zaia nessuno dei due era andato di recente in Cina né hanno avuto contatti – per quello che si sa ad oggi – con persone tornate dalla Cina.