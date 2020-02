C’è un secondo morto per il nuovo coronavirus in Italia, dice ANSA

C’è un secondo morto per il nuovo coronavirus (SARS-CoV-2) in Italia. Secondo quanto scritto dall’ANSA è una donna che vive in Lombardia, e la sua morte sarebbe collegata al focolaio iniziato a Codogno, in provincia di Lodi. La notizia è stata ripresa da tutti i giornali ma non ci sono ancora conferme ufficiali a riguardo. Il primo decesso era avvenuto ieri in Veneto: in quel caso a morire era stato un uomo 78enne che abitava in provincia di Padova.