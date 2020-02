Le previsioni meteo per giovedì 20 febbraio

Le previsioni meteo per giovedì dicono che sarà sereno praticamente in tutta Italia, per tutto il giorno. Di mattina ci saranno solo poche nuvole sparse e probabili piogge isolate nel molisano, mentre di pomeriggio sarà sereno dappertutto. Di sera e di notte la situazione rimarrà stazionaria, con temperature decisamente poco invernali dappertutto, in particolare al Centro e al Sud dove le massime arriveranno intorno ai 15 gradi e oltre.

***

Le mappe e le previsioni arrivano dal sito dell’Aeronautica Militare, quello che dovete visitare se volete previsioni affidabili (e leggermente aggiornate rispetto a quelle di questo articolo) e stare alla larga da allarmismi inutili.