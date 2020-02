Anche i libri di Bompiani (tutti) sono scontati del 25 per cento

Sabato scorso sono iniziate due grosse promozioni delle case editrici Einaudi e Bompiani: fino al 15 marzo i tascabili di Einaudi e tutti i libri di Bompiani saranno scontati del 25 per cento. Saranno gli ultimi sconti di questo genere per i due editori, perché la nuova legge sui libri, approvata dal Senato il 5 febbraio, non sarà più possibile scontarli più del 20 per cento.

Bompiani forse non è tra le case editrici italiane che hanno un seguito tra i lettori anche solo per il loro marchio, come Adelphi, o Einaudi, ma come queste ha una lunga storia – esiste dal 1929 – e un catalogo molto ricco, per quanto alcuni suoi autori storici abbiano cambiato editore quando l’ex direttrice editoriale Elisabetta Sgarbi fondò La Nave di Teseo. Abbiamo messo insieme una lista di 20 libri di questo catalogo, molti saggi, qualche romanzo e altri che sfuggono alle principali categorie, per chi vorrebbe approfittare degli sconti ed è in cerca di suggerimenti.

Un saggio sulla banalità

Non la banalità di qualcosa, ma la banalità punto e basta, per come la possiamo osservare ogni giorno, non solo nelle chiacchiere che si fanno per convenevoli ma soprattutto sui social network, un ambiente molto adatto a farla proliferare. Si intitola proprio Banalità, lo ha scritto Stefano Bartezzaghi, semiologo, enigmista, scrittore e collaboratore di Repubblica, ed è uscito l’anno scorso. Il suo intento, nel scriverlo, era di trovare un modo per «farsi amica» la banalità, in modo da conoscerla bene e non finire tra quelli che per evitarla risultano a loro volta banali. Tra le altre cose il libro analizza come sui social network si diffondano contenuti originali e al tempo stesso si riproducano stereotipi, approfondisce il modo in cui usiamo i pronomi («voi», «loro», il «si» impersonale) per passare da opinioni soggettive a luoghi comuni e viceversa, e costruisce una piccola enciclopedia di banalità, tra cui il «buon senso» populista.

Con lo sconto costa 12 euro e 75 invece di 17.

Amazon – IBS

Città sommersa di Marta Barone

Uscito a gennaio, è il primo libro per adulti di Marta Barone – traduttrice e già autrice di narrativa per ragazzi – e ha ricevuto ottime recensioni. Racconta una storia vera, quella della giovinezza padre di Barone, che lei ha dovuto ricostruire basandosi sui racconti di altre persone dato che lui a lei non la raccontò mai bene prima di morire. Chiamato semplicemente «L.B.» nel libro, militò in Servire il Popolo, un piccolo partito di estrema sinistra, e in quanto tale partecipò attivamente alle lotte politiche degli anni Sessanta-Settanta a Torino, la «città sommersa» del titolo. Barone ha ricostruito la sua storia a partire da una vicenda giudiziaria in cui fu coinvolto: medico, soccorse un membro ferito del gruppo armato Prima linea, e per questo fu accusato di «partecipazione a banda armata» e dovette passare un periodo in prigione. Il libro è sia un lavoro di ricostruzione della storia di una persona, straordinaria per molti versi, che un racconto di quegli anni complicati.

Con lo sconto, Città sommersa costa 12 euro e 75 invece di 17.

Amazon – IBS

I libri di cucina di Ottolenghi

Yotam Ottolenghi è lo chef britannico di origine israeliana che ha contribuito a far conoscere in tutto il mondo la cucina mediorientale (e in particolare i suoi lati vegetariani) grazie al blog “The New Vegetarian”, aperto sul Guardian nel 2006. Arianna Cavallo, la giornalista del Post appassionata di libri di ricette, considera Plenty e Plenty more (il suo seguito, in un certo senso) due tra i migliori in circolazione, per la semplicità delle preparazioni e la chiarezza di Ottolenghi nel spiegarle, anche se segnala che «potrebbe essere un po’ complicato procurarsi alcuni suoi caratteristici ingredienti, come la melassa di melograno, la tahina (una pasta di sesamo) o lo za’atar (una miscela di erbe tra cui maggiorana, origano, sesamo e timo)».

Entrambi i libri, con lo sconto, costano 26,25 euro invece di 35.

Plenty: Amazon – IBS

Plenty more: Amazon – IBS

Un libro di Svetlana Aleksievič

Cioè della giornalista bielorussa che vinse il premio Nobel per la letteratura nel 2015. I suoi libri sono basati sui racconti e le testimonianze di molte persone comuni a proposito di eventi drammatici della storia recente, dalla Seconda guerra mondiale al disastro di Chernobyl, dalla guerra sovietica in Afghanistan alla caduta dell’Unione Sovietica. Per i novant’anni di Bompiani, la casa editrice ha incluso Tempo di seconda mano, il più noto dei libri di Aleksievič, quello sulla vita quotidiana nell’Unione Sovietica, tra i libri di cui ha fatto un’edizione speciale, con sovraccoperta di tessuto. Un altro dei suoi libri, che suggeriamo, è La guerra non ha un volto di donna che racconta storie di donne che durante la Seconda guerra mondiale fecero parte dell’esercito sovietico, come infermiere, radiotelegrafiste, cuciniere e lavandaie, ma anche soldatesse di fanteria, addette alla contraerea e carriste, sminatrici, aviatrici e tiratrici scelte.

Tempo di seconda mano: Amazon – IBS

La guerra non ha un volto di donna: Amazon – IBS

Un saggio per capirci qualcosa di geni e DNA

Nelle recensioni su Amazon a Sillabario di genetica per principianti di Guido Barbujanni, genetista e scrittore, professore di Genetica all’Università di Ferrara, molti si lamentano del fatto che nonostante recensioni entusiaste secondo cui sarebbe un ottimo saggio divulgativo per capire esattamente cosa sono e come funzionano il DNA, i genomi, i cromosomi e le basi azotate, è un libro complesso e difficile. Non lo si può negare: serve molta concentrazione per leggerlo ed è meglio non lasciare passare troppi giorni tra una sessione di lettura e l’altra. Ma è effettivamente un libro chiaro e completo, oltre che molto utile per capire le notizie sulle ultime tecniche mediche e biotecnologiche legate ai geni. Al Post lo abbiamo consultato, ad esempio, per scrivere questo articolo.

Con lo sconto costa 13 euro e 50 invece di 18.

Amazon – IBS

Orologi rossi di Leni Zumas

È un romanzo ambientato in un villaggio di pescatori sull’oceano, lontano da tutto, in cui soffia il vento, piove molto e le leggende di mare fanno ancora parte della vita delle persone. L’autrice, Leni Zumas, racconta le storie di quattro protagoniste, tutte ugualmente importanti e tutte alle prese, in modi diversi, con il pensiero della gravidanza e della maternità. Per certi versi ricorda Il racconto dell’ancella di Margaret Atwood, perché è ambientato in un futuro vicino e non troppo distopico in cui l’aborto e la procreazione assistita sono vietati. Per altri versi è simile al Canto della pianura di Kant Haruf, per come le vite dei personaggi si contaminano e il personaggio a cui tieni di più sceglie di fare la cosa giusta (non è uno spoiler, perché i personaggi sono tanti e fanno tutti la cosa giusta, nella personalissima e non necessariamente condivisibile prospettiva della redattrice del Post che l’ha letto).

Con lo sconto costa 13,50 euro anziché 18.

Amazon – IBS

Il vincitore dell’ultimo premio Strega

M. Il figlio del secolo è l’ultimo romanzo storico di Antonio Scurati ed è uno dei libri di cui si è parlato di più l’anno scorso, anche perché ha vinto il più importante premio letterario italiano. È la storia dell’ascesa al potere di Benito Mussolini ed è in gran parte scritto dal suo punto di vista. Inizia nel 1919, l’anno in cui Mussolini fondò il movimento dei Fasci italiani di combattimento, e si chiude – 848 pagine dopo – con il discorso del 1925, con cui cominciò la dittatura fascista. Per capire se vi verrà voglia di leggerlo tutto, qui potete leggere l’inizio. Ha venduto molte copie e ha ricevuto ottime recensioni, ma era anche stato al centro di un dibattito sull’accuratezza storica perché, pur essendo definito dall’autore «storicamente documentato e/o autorevolmente testimoniato da più di una fonte», conteneva alcuni errori (in gran parte molto piccoli, si può dire).

Con lo sconto costa 18 euro anziché 24.

Amazon – IBS

Un altro romanzo premiato

I Vagabondi è il libro più famoso della scrittrice polacca Olga Tokarczuk, che ha vinto il premio Nobel per la letteratura del 2018. Con questo romanzo aveva già vinto il premio Nike, uno dei più importanti premi letterari polacchi e, sempre nel 2018, il Man Booker International Prize, l’importante premio letterario dedicato alla narrativa tradotta in inglese nel Regno Unito. Rientra in un genere narrativo molto particolare reso famoso dallo scrittore tedesco W.G. Sebald: a partire da un suo ricordo d’infanzia, l’autrice racconta e collega tra loro decine e decine di storie, tra cui quella della sorella di Chopin che portò il cuore del musicista da Parigi a Varsavia, quella dell’anatomista olandese che scoprì il tendine d’Achille, e quella del bambino nigeriano esposto alla corte imperiale d’Austria e poi, dopo la morte, impagliato. Qui potete leggere l’inizio per farvi un’idea.

In sconto costa 15 euro anziché 20.

Amazon – IBS

Il manoscritto Voynich

È un libro così misterioso che nessuno lo ha mai letto: non perché non si possa consultare, ma perché è scritto in una lingua e in un alfabeto che nessuno è ancora riuscito a decifrare nonostante decine di persone ci abbiano provato dal 1912, quando il mercante di libri rari Wilfrid Voynich lo acquistò da un collegio di gesuiti vicino a Frascati. Oltre a parole indecifrabili contiene centinaia di illustrazioni a colori di piante sconosciute, costellazioni, macchinari, donne nude immerse in vasche e strane tubazioni.

Se siete un po’ aspiranti bibliofili e vi piacerebbe avere in casa un libro così (oppure avete l’ambizione di provare a decifrarlo), l’edizione che Bompiani ha pubblicato nel 2018, scontata del 25 per cento, costa 30 euro invece di 40.

Amazon – IBS

La nuova traduzione di La compagnia dell’anello

Nel catalogo di Bompiani ci sono anche le edizioni italiane dei libri di J.R.R. Tolkien, l’autore di Il signore degli anelli. Tuttavia per una vicenda complicata che riguarda la prima traduzione della trilogia, al momento nelle librerie si può acquistare solo La compagnia dell’anello, il primo romanzo della saga e solo nella nuova traduzione pubblicata l’anno scorso (tutta la storia è spiegata qui). La vecchia traduzione era criticata per molte ragioni, ma anche quella nuova è stata criticata a sua volta, per aver cambiato le traduzioni dei nomi che gli appassionati italiani di Tolkien erano abituati a usare, tra le altre cose. In questa recensione lo scrittore Vanni Santoni aveva spiegato meriti e problemi di entrambe, se volete farvi un’idea.

Se invece volete acquistare La compagnia dell’anello nella nuova edizione (con una copertina più fantascientifica che da fantasy: è una foto della superficie di Marte), con lo sconto costa 18 euro invece che 24.

Amazon – IBS

Galateo per ragazze da marito di Irene Soave

Irene Soave è una giornalista del Corriere della Sera che si è appassionata ai vecchi manuali di buone maniere ed economia domestica, indirizzati soprattutto alle giovani donne in cerca di un marito. Nel tempo ne ha collezionato un centinaio e in questo divertente saggio li racconta, anche immaginando come applicare i loro dettami alla vita delle donne contemporanee e aggiungendo qualche aneddoto personale. Il libro è in parte un documento che aiuta a capire come vivevano le donne in passato, in parte uno strumento per spiegarsi alcuni usi ancora diffusi.

Con lo sconto costa 12,75 euro, invece di 17.

Amazon – IBS

La musica spiegata da David Byrne

Come funziona la musica è un saggio in cui il fondatore dei Talking Heads ripercorre la propria storia e attinge dalla propria esperienza da musicista, cantautore e produttore discografico per cercare di spiegare il processo che c’è dietro la creazione musicale. All’inizio c’è una frase che racconta il suo esordio come cantautore in cui la redazione del Post si è riconosciuta molto: «Decisi che non avrei usato né frasi fatte del rock, né “oooh baby” o parole che non userei quando parlo normalmente: se non in modo ironico, o citando un’altra canzone».

In sconto costa 14,25 euro anziché 19.

Amazon – IBS

Slow Days, Fast Company di Eve Babitz

Eve Babitz, giornalista, scrittrice e artista, è una di quelle persone che nel corso della loro vita hanno conosciuto molte persone famose e poi lo hanno raccontato. Ebbe per padrino Igor Stravinskij, a vent’anni fu fotografata mentre giocava a scacchi con Marcel Duchamp, nuda ed ebbe delle relazioni con Jim Morrison, Steve Martin e Harrison Ford. In questa autobiografia, del 1977, racconta la Los Angeles degli anni Settanta, e dunque parla di cinema e arte, oltre che droghe, alcol e altre sregolatezze. E palme, tramonti e piscine.

Con lo sconto costa 12,75 euro.

Amazon – IBS

Il libro da cui è stato “tratto” Cats

Il libro dei gatti tuttofare raccoglie le stravaganti poesie sui gatti di T.S. Eliot, importante poeta del Novecento, premio Nobel per la letteratura nel 1948 – è quello della Terra desolata. Non ha una vera e propria trama, o meglio, ha una trama molto scarna, ma è da questo testo che è stato tratto il celeberrimo musical di Andrew Lloyd Webber Cats, di cui è recentemente uscita anche la versione cinematografica, molto presa in giro. L’edizione di Bompiani ha il testo inglese a fronte.

In sconto costa 7,50 euro anziché 10, ma c’è anche un’edizione più grande, con copertina cartonata e grandi illustrazioni colorate a 11 euro e 25, scontata.

Amazon – IBS

La piena di Margaret Drabble

Margaret Drabble è una scrittrice britannica, sorella minore della più famosa A. S. Byatt, con cui si è scontrata più volte in passato per la presenza di aspetti autobiografici nei romanzi di ognuna delle due. Questo, del 2016, ha tra i protagonisti una donna che si occupa di ispezionare case di riposo e case protette per anziani. In generale parla molto della vita delle persone non più giovani e anche di come si affronta un lutto e soprattutto l’invecchiamento. È ambientato tra il Regno Unito e Lanzarote, una delle Isole Canarie.

Con lo sconto costa 13 euro e 50.

Amazon – IBS

Per prepararsi ai prossimi Nobel per la letteratura

Se ogni anno vi divertite a immaginare chi potrà vincere il prossimo Nobel per la letteratura, potete mettervi avanti leggendo un autore che negli ultimi anni è finito spesso nella lista dei favoriti secondo gli scommettitori. È László Krasznahorkai, considerato dalla critica uno dei più importanti autori ungheresi viventi. Nel 2015 vinse l’importante premio Man Booker International, che all’epoca era ancora un premio alla carriera e non per un singolo libro. Uno dei suoi romanzi più noti è Santantango, del 1985, che parla di un inaspettato ritorno in una fattoria collettiva alla fine del comunismo; ne è stato tratto un film dal regista Béla Tarr.

Scontato costa 15 euro invece di 20.

Amazon – IBS

L’Atlante dei luoghi misteriosi d’Italia

L’autore, Massimo Polidoro, è un divulgatore scientifico italiano e segretario nazionale del CICAP (Comitato Italiano per il Controllo delle Affermazioni sulle Pseudoscienze), un’organizzazione di volontari che si occupa di diffondere la mentalità scientifica e lo spirito critico. Per fare questo, Polidoro ha cominciato la sua formazione con un’indagine accademica sui fenomeni paranormali e con lo stesso approccio ha raccolto in questo libro tutte le cose apparentemente inspiegabili e misteriose del nostro paese. Per esempio sapevate che in Italia c’è un’antica spada conficcata in una roccia? E misteriosi modelli anatomici dell’apparato circolatorio esposti in una cappella? Questo atlante può fare da guida turistica e grazie al metodo seguito da Polidoro, diversamente da altri libri simili, non vi farà credere in leggende metropolitane.

In sconto costa 18,75 euro anziché 25.

Amazon – IBS

Un romanzo di Steinbeck

Per esempio La valle dell’Eden, che è uno dei suoi libri più ambiziosi e considerato un classico. Anche se è stato pubblicato quasi settant’anni fa, infatti, è uno di quei romanzi che raccontano storie talmente universali da essere coinvolgenti per lettori di tutte le epoche. È ambientato in California, nell’arida valle di Salinas, dopo la fine della prima guerra mondiale e racconta la storia di alcuni membri della numerosa famiglia Hamilton e quella della ricca famiglia Trask che si trasferisce a sua volta nella valle. Dentro c’è tutto: amore, morte, malattia, solitudine, violenza. Pare che Steinbeck stesso (che ha scritto altri libri ritenuti capolavori come Furore e Uomini e topi, anche questi editi da Bompiani) lo ritenesse la sua opera più riuscita.

In sconto costa 11,25 euro anziché 15.

Amazon – IBS

