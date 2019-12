Le recensioni di “Cats” meritano più del film

Negli Stati Uniti è uscito Cats, il film tratto dal musical di Broadway composto nel 1981 da Andrew Lloyd Webber, uno dei più celebri, di successo e longevi di sempre. La trama del musical ruota intorno, per l’appunto, a un gruppo di gatti che si riuniscono in una strana celebrazione al termine della quale uno di loro sarà ammesso al paradiso (dei gatti). Il film è diretto da Tom Hooper, il regista di Les Misérables, The Danish Girl e del Discorso del re (per cui vinse peraltro l’Oscar).

Fin dall’uscita del trailer, lo scorso luglio, i critici e le persone sui social network avevano intuito che il film sarebbe stato stranissimo, e secondo qualcuno anche ridicolo e inquietante, per come gli attori – tra cui James Corden, Judi Dench, Jason Derulo, Idris Elba, Jennifer Hudson, Ian McKellen e Taylor Swift – erano stati trasformati in gatti con la computer grafica.

Giovedì sono uscite le recensioni dei critici che lo hanno visto in anteprima e sono terribili. Il film è stato stroncato da quasi tutti, e molti hanno confermato che le preoccupazioni erano fondate: è un film assurdo. Rotten Tomatoes, il sito che aggrega le recensioni dei critici, ha fatto la media tra 133 recensioni, dando al film il 19 per cento del gradimento, un punteggio bassissimo.

Abbiamo raccolto e tradotto i passaggi più notevoli delle recensioni uscite sulla stampa di Stati Uniti e Regno Unito raccolte sul sito. A una piccola percentuale dei critici Cats non è dispiaciuto, la maggior parte l’ha trovato un disastro, ma in molti lo hanno commentato in un modo che potrebbe convincere qualcuno a vederlo, per capire davvero come un film possa provocare queste reazioni. In Italia esce il 20 febbraio.