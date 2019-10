Chi è Olga Tokarczuk, che ha vinto il premio Nobel per la letteratura del 2018

La scrittrice polacca Olga Tokarczuk ha vinto il premio Nobel per la letteratura del 2018. Tokarczuk, che ha 57 anni, è stata scelta “per la sua immaginazione narrativa che con passione enciclopedica rappresenta il superamento dei confini come una forma di vita”.

Nel 2018 si parlò di lei nel mondo dei libri internazionale perché vinse il Man Booker International Prize, l’importante premio letterario dedicato alla narrativa tradotta in inglese nel Regno Unito, con I vagabondi, pubblicato in Italia da Bompiani nel marzo del 2019. I vagabondi è un romanzo che mescola realtà e finzione e racconta, tra le altre, la storia della sorella di Fryderyk Chopin, che portò il cuore del musicista polacco da Parigi a Varsavia, quella dell’anatomista olandese scopritore del tendine di Achille e di un bambino nigeriano che fu portato alla corte imperiale austriaca come mascotte e dopo la morte impagliato per essere esposto: il tema comune di tutte le storie è la vita nomade.

Il suo primo libro è la raccolta di poesie Miasta w lustrach uscita nel 1989, il suo primo romanzo, Podróż ludzi księgi, uscì invece nel 1993. In Italia venne pubblicata per la prima volta nel 1999 dalla casa editrice da E/O con il libro Dio, il tempo, gli uomini e gli angeli, poi ripubblicato da Nottetempo nel 2013 con il titolo Nella quiete del tempo. Gli altri suoi libri pubblicati in Italia sono Casa di giorno, casa di notte, uscito per Fahrenheit 451 nel 2007; Che Guevara e altri racconti, pubblicato da Forum nel 2006; Guida il tuo carro sulle ossa dei morti sempre con Nottetempo nel 2012 e in ristampa per Bompiani, da cui è stato tratto il film Pokot (2017) di Agnieszka Holland.

Tokarczuk è anche un’editrice ed è membro del partito dei Verdi polacco.

Quest’anno di premi Nobel per la letteratura sono due perché quello del 2018 non era stato assegnato per lo scandalo di molestie sessuali che aveva coinvolto l’Accademia Svedese, l’ente che sceglie il vincitore. Quello del 2019 è andato allo scrittore austriaco Peter Handke.