Milan-Torino, probabili formazioni e dove vederla in TV

Milan-Torino è l’ultima partita della 24ª giornata di Serie A. Si gioca stasera alle 20.45 allo stadio Giuseppe Meazza di Milano, dove sono attesi circa 45 mila spettatori. Dopo le partite del fine settimana, stasera il Milan ha la possibilità di riportarsi sopra Bologna e Napoli raggiungendo Parma e Verona al sesto posto in classifica. Per farlo dovrà vincere contro il Torino, squadra in piena crisi che perde da quattro giornate consecutive. Da due settimane ha un nuovo allenatore, Moreno Longo, con il quale sta cercando di salvare la sua deludente stagione.

Dove vedere Milan-Torino

Milan-Torino verrà trasmessa in esclusiva da Sky su Sky Sport Serie A (202) con la telecronaca di Maurizio Compagnoni e Luca Marchegiani. Gli abbonati potranno seguirla in streaming tramite le piattaforme Sky Go e Now TV. Su Now TV chi non possiede un abbonamento a Sky potrà comunque acquistare la partita pagando 7,99 euro per il pass giornaliero. Qui trovate una guida completa per seguire in diretta Serie A, Serie B, Champions League e campionati esteri nel corso della stagione 2019/20.

Le probabili formazioni di Milan-Torino

Milan (4-4-1-1) Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Hernandez; Castillejo, Kessie, Bennacer, Rebic; Calhanoglu; Ibrahimovic

Torino (3-5-2) Sirigu; Lyanco, Nkoulou, Bremer; De Silvestri, Lukic, Rincon, Berenguer, Ansaldi; Edera, Belotti