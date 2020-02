Le nuove auto di Formula 1

Negli ultimi dieci giorni sono state presentate le nuove monoposto di otto delle dieci scuderie che prenderanno parte al Campionato mondiale di Formula 1, che inizierà con il Gran Premio d’Australia nel secondo weekend di marzo. La Mercedes ha presentato la sua nuova livrea lunedì scorso, un giorno prima della presentazione organizzata dalla Ferrari a Reggio Emilia. Nei giorni successivi si sono tenute le presentazioni di Renault, Red Bull, McLaren, Haas, Mercedes e della nuova AlphaTauri, scuderia che l’anno scorso ha terminato il campionato come Toro Rosso. Ne mancano soltanto due: Racing Point e Alfa Romeo, le cui monoposto verranno svelate entro mercoledì.

In attesa dell’entrata in vigore del nuovo regolamento a partire dal 2021, le novità in vista della nuova stagione sono comunque molte. Per iniziare, si correrà un Gran Premio in più dell’anno scorso: il 5 aprile nella capitale vietnamita Hanoi. Il Gran Premio di Germania di Hockenheim è stato inoltre sostituito con il Gran Premio d’Olanda a Zandvoort. L’annuale gara in Cina è stata invece rinviata a data da destinarsi per le preoccupazioni legate al nuovo coronavirus: preoccupazioni che riguardano anche il Vietnam, anche se non ci sono state ancora comunicazioni a riguardo da parte della Formula 1.

Ci sono stati infine alcuni cambiamenti anche nella composizione delle squadre. A due anni di distanza dall’ultimo Mondiale disputato, il pilota francese Esteban Ocon ha sostituito Nico Hülkenberg come seconda guida della Renault. Il polacco Robert Kubica, invece, ha lasciato la Williams per diventare collaudatore dell’Alfa Romeo, lasciando il posto al debuttante canadese Nicholas Latifi.