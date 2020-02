Il Gran Premio della Cina di Formula 1 è stato rinviato per le preoccupazioni legate al nuovo coronavirus

Il Gran Premio della Cina del Campionato mondiale di Formula 1 2020, inizialmente previsto a Shanghai domenica 19 aprile, è stato rinviato a data da destinarsi a causa delle preoccupazioni degli organizzatori legate al nuovo coronavirus (2019-nCoV). La gara non è stata annullata: i dirigenti della Formula 1 continueranno a monitorare la situazione in contatto con gli organizzatori cinesi per valutare una nuova data per il Gran Premio.

The 2020 #ChineseGP will be postponed due to the coronavirus outbreak

F1 and the FIA have accepted a request from the promoter to postpone the event

We will continue to monitor the situation and assess potential alternative dateshttps://t.co/0VImeMSxlV

