Le immagini della nuova Ferrari SF1000

La Ferrari SF1000 che parteciperà al prossimo Campionato mondiale di Formula 1 è stata presentata martedì sera al Teatro municipale Romolo Valli di Reggio Emilia. Il luogo è stato scelto dalla Ferrari come omaggio alla bandiera italiana, nata proprio a Reggio Emilia nel 1797 e presente da sempre nel logo aziendale. Nell’aspetto la nuova SF1000 — chiamata così per il millesimo Gran Premio di Formula 1 che la Ferrari disputerà in questa stagione — è simile a quella dell’anno scorso, di colore rosso opaco con larghi inserti neri. I numeri bianchi invece sono un piccolo omaggio ai successi ottenuti negli anni Settanta con i piloti Niki Lauda, Jody Scheckter e Gilles Villeneuve.

Con la nuova monoposto, la Ferrari cercherà di avvicinarsi a un titolo mondiale che le manca da tredici anni e che da sei stagioni appartiene alla Mercedes. Durante la presentazione il team principal Mattia Binotto ha spiegato che lo sviluppo della nuova auto è partito dalla SF90 dell’anno scorso, le cui caratteristiche sono state portate al limite per potenziare le prestazioni e migliorarne l’affidabilità. Dal punto di vista tecnico, il retrotreno della SF1000 è più stretto in modo da rendere più agile e adattabile la monoposto che l’anno scorso diede molti problemi in curva.