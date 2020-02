Meteo: le previsioni per domani, martedì 11 febbraio

Le previsioni del tempo dicono che domani, martedì 11 febbraio, vi bagnerete solo se vivete in Valle d’Aosta o nella provincia del Provincia del Verbano-Cusio-Ossola, quella che gli amici chiamano solo VCO. Sul resto d’Italia è previsto sole, che nel peggiore dei casi sarà temporaneamente oscurato da qualche nuvola di passaggio. Nient’altro da aggiungere.

