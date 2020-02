Gli Oscar 2020 in TV e in streaming

La 9esima cerimonia di consegna degli Oscar, i premi del mondo del cinema assegnati dall’Academy of Motion Picture Arts and Sciences, si tiene stanotte al Dolby Theatre di Los Angeles. Come l’anno scorso non ci sarà un conduttore.

Gli Oscar 2020 si potranno seguire in diretta sia su Sky, su Sky Cinema Oscar (canale 303) e Sky Uno, che su TV8, canale in chiaro del digitale terrestre, visibile in streaming da qui. Le trasmissioni – con collegamenti, discussioni, chiacchiere, tappeti rossi e persone che ci camminano sopra – inizieranno già prima della mezzanotte, ma la cerimonia vera e propria inizierà alle due italiane e andrà avanti per almeno tre ore.

Il favorito per l’Oscar al miglior film è 1917 di Sam Mendes, che a sua volta è il favorito per il premio come miglior regista – lo aveva già vinto 20 anni fa, con il suo primo film, American Beauty. Per quanto riguarda il miglior attore protagonista, ci sono davvero pochi dubbi sul fatto che il premio andrà a Joaquin Phoenix per Joker. Tra le attrici candidate al premio per la miglior protagonista invece tra gli scommettitori si parla soprattutto di Renée Zellweger, protagonista di Judy; qualcuno però fa anche il nome di Scarlett Johansson, candidata per il suo ruolo in Storia di un matrimonio.

In attesa della cerimonia, potete leggere qualcosa sulle stranezze di questa edizione degli Oscar e sulle statistiche sulla carriera di attori, registi e altri professionisti del cinema che si vedranno stasera. Oppure qualcosa su 10 discorsi di ringraziamento fatti dai premiati del passato che ricordiamo ancora.