Francia-Italia del Sei Nazioni di rugby in TV e in streaming

Tutte le partite del Sei Nazioni maschile verranno trasmesse in esclusiva da Discovery Italia su DMAX, canale 52 del digitale terrestre, o in streaming tramite la piattaforma online Dplay, raggiungibile da qui . Le partite saranno commentate da Antonio Raimondi e Vittorio Munari, precedute e anticipate dal programma di approfondimento condotto da Daniele Piervincenzi con Paul Griffen. Il torneo femminile verrà trasmesso invece sui canali Eurosport, compresi nell’offerta Dazn.

Francia-Italia è l’ultima partita della seconda giornata del torneo Sei Nazioni 2020 . Si gioca oggi pomeriggio alle 16 allo Stade de France di Parigi e sarà trasmessa in diretta su DMAX. L’Italia allenata da Franco Smith ha esordio nel torneo una settimana fa con una pesante sconfitta contro il Galles. Si presenta a Parigi da sfavorita, contro una Francia che all’esordio ha battuto l’Inghilterra disputando una grande partita.

