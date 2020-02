Chi è Diodato, che ha vinto Sanremo

Diodato è il cantante che ha vinto la 70esima edizione del Festival di Sanremo, con la canzone “Fai Rumore”. Ha 39 anni e aveva già partecipato al Festival due volte: una nel 2018 nel concorso principale, insieme a Roy Paci e con la canzone “Adesso”, e un’altra nel 2014 nella categoria Giovani con “Babilonia”. Diodato fa un pop ispirato a cantautori come Fabrizio De Andrè e Luigi Tenco, ma ci mette anche un po’ di influenze internazionali e più contemporanee che lo hanno reso molto apprezzato dalla critica musicale italiana.

Il suo nome intero è Antonio Diodato ed è nato ad Aosta. È però cresciuto a Taranto, e poi ha studiato musica e ha iniziato a suonare a Roma, vivendo anche per un po’ in Svezia. Ha cominciato a registrare canzoni e farsi notare nella seconda metà degli anni Duemila, pubblicando il suo primo EP nel 2007. Il suo primo disco uscì invece nel 2013: si chiamava E forse sono pazzo (in una seconda ristampa incluse “Babilonia”, la canzone che portò a Sanremo Giovani nel 2014).

Da allora ha pubblicato altri due dischi: A ritrovar bellezza (2014) e Cosa siamo diventati (2017), mentre il quarto, Che vita meravigliosa, uscirà la prossima settimana. Negli anni ha collaborato con Daniele Silvestri e Boosta dei Subsonica, e nel 2016 ha scritto la canzone “Il mare dentro”, presentato come inedito da Andrea Biagionia X Factor. Nel 2019 ha anche esordito come attore, con un ruolo minore nel film Un’avventura di Marco Danieli.

Diodato è arrivato nelle prime tre posizioni della classifica generale del 70esimo Festival di Sanremo dopo la prima parte della finale di sabato, insieme ai Pinguini Tattici Nucleari e a Francesco Gabbani, e ha vinto dopo il secondo voto del pubblico da casa, della giuria demoscopica e della sala stampa. Al secondo posto è arrivato Francesco Gabbani, al terzo i Pinguini Tattici Nucleari.

Nella serata delle cover, Diodato aveva cantato “24.000 baci” con Nina Zilli. Oltre al premio principale della 70esima edizione del Festival di Sanremo, Diodato ha vinto anche il premio della critica Mia Martini e il premio della sala stampa Lucio Dalla.