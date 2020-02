Cosa sappiamo del Frecciarossa deragliato in provincia di Lodi

Giovedì mattina, alle 5.35, un treno Frecciarossa 1000 di Trenitalia è deragliato in provincia di Lodi, a Ospitaletto Lodigiano, in località Cascina Griona. Nell’incidente sono morti Giuseppe Cicciù e Mario Di Cuonzo, un macchinista e un altro ferroviere, che si trovava anche lui nella cabina di guida. I feriti sono in tutto 31, nessuno dei quali in gravi condizioni.

Per sapere con certezza cosa abbia causato il deragliamento bisognerà aspettare i risultati dell’inchiesta avviata dalla Procura di Lodi, che ha messo sotto sequestro l’area dell’incidente, ma dalle prime analisi della polizia scientifica sembra che il problema sia stato un deviatoio – uno “scambio” – posizionato in maniera scorretta. Anche il procuratore di Lodi, Domenico Chiaro, giovedì pomeriggio durante una conferenza stampa ha detto che il treno «è deragliato all’altezza di uno scambio che doveva essere posto in una certa posizione e così non era» e ha escluso che possa essersi trattato di un attentato.

Cos’è successo giovedì mattina

Il treno, un Frecciarossa 1000 siglato AV9595, era partito alle 5.10 dalla stazione di Milano Centrale. Era il primo treno della giornata a transitare su quella linea. Si stava dirigendo a una velocità di circa 300 chilometri orari verso Bologna, su un binario che corre tutto dritto, senza mai fare deviazioni. Al chilometro 166+771, però, il treno ha deviato verso sinistra dirigendosi verso un binario morto che conduce a un deposito dei mezzi di manutenzione.

Il primo vagone del treno – dove si trova la cabina del macchinista – è uscito dai binari e si è ribaltato, staccandosi dal resto del treno e finendo a diversi metri dai binari. Il distacco è stato causato dai sistemi di sicurezza installati su treni di questo tipo e pensati per limitare i danni in caso di incidente. Il vagone – su cui oltre alla cabina del macchinista c’erano un numero limitato di posti per i passeggeri – si è poi schiantato contro due macchinari di manutenzione parcheggiati, e nell’impatto sono morti Cicciù e Di Cuonzo. I vagoni che gli stavano dietro invece sono andati avanti per alcuni metri lungo i binari, uscendone poi a loro volta. Di questi, solo uno si è però ribaltato di lato, come mostrano bene le immagini dall’alto scattate dopo l’incidente.

Il deviatoio “aperto”

Anche se le cause dell’incidente vanno ancora accertate, fin da subito le ipotesi si sono concentrate su un deviatoio, trovato in posizione “aperta” sul tracciato ferroviario. Il deviatoio, o scambio, è un sistema che permette al treno di deviare il proprio percorso verso destra o sinistra, e quindi cambiare binario. Nel caso di giovedì mattina, il Frecciarossa non avrebbe dovuto deviare, e avrebbe dovuto continuare dritto fino a Bologna. Il deviatoio avrebbe dovuto essere quindi “chiuso”.

Sembra che a causare l’errato posizionamento del deviatoio sia stato un errore umano, compiuto durante i lavori di manutenzione delle rotaie effettuati circa un’ora prima del passaggio del treno. Un fonogramma inviato giovedì e pubblicato dal Fatto Quotidiano mostra come alle 4.45 di giovedì mattina gli operai avessero inviato alla centrale operativa una notifica della “disalimentazione” del deviatoio e del successivo posizionamento in maniera corretta.

Nel fonogramma – un messaggio scritto che viene trasmesso con la linea telefonica – si legge: «Deviatoio n. 05 disalimentato e confermato in posizione normale come da fonogramma n. 78/81 fino a nuovo avviso». In sostanza, come spiega Repubblica, gli operai che avevano fatto la manutenzione avevano disattivato l’impianto elettrico dello scambio di Ospedaletto Lodigiano, che ne permette l’apertura e la chiusura da remoto, «probabilmente per esigenze di manutenzione», e lo avevano lasciato montato in posizione aperta, comunicando però il contrario alla centrale.

Il fatto che il deviatoio fosse senza alimentazione ha però impedito all’Ertms (European Rail Traffic Management System, il sistema di sicurezza che permette di fermare automaticamente un treno), di rilevare l’anomalia e bloccare il convoglio in tempo. Stando alle prime ricostruzioni, sarebbero stati quindi due gli errori che hanno contribuito a causare l’incidente: innanzitutto il posizionamento del deviatoio in modo non corretto, e in secondo luogo la disalimentazione, che ha impedito di correggere l’errore da remoto. Gli operai che avevano operato la manutenzione sono stati ascoltati dagli inquirenti già giovedì, e nelle prossime ore verranno ascoltati anche gli operai che avevano svolto interventi sulla stessa linea in precedenza. Al momento la procura di Lodi indaga per disastro colposo, omicidio colposo e lesioni multiple, ma per ora non c’è nessun iscritto nel registro degli indagati.