Chi è Achille Lauro, tra i concorrenti di Sanremo

Achille Lauro è un rapper romano, in gara questa sera al festival di Sanremo 2020. Ha 29 anni e forse lo ricordate per la sua precedente partecipazione al festival, lo scorso anno, quando si fece notare cantando la canzone “Rolls Royce”, una schitarrata con un testo che citava i Doors e Jimi Hendrix. Quest’anno al festival canterà “Me ne frego” che contiene versi tipo «Faccia d’angelo/David di Michelangelo/Occhi ghiacciolo/Dannate cose che mi piacciono/Ci son cascato di nuovo».

Achille Lauro fa musica dal 2012, ma ha raggiunto una certa fama anche fuori dalla nicchia da un paio d’anni, in particolare dopo Sanremo 2019. Nel 2017 partecipò al reality show Pechino Express, quello in cui coppie di personaggi più o meno famosi devono superare varie prove, arrivando al terzo posto nella classifica finale. Tra il 2014 e il 2019 ha pubblicato cinque dischi, tutti prodotti insieme a Boss Doms con il quale Achille Lauro ha detto di aver creato un genere nuovo, la “samba trap”, simile alla trap ma con degli elementi sudamericani e più glamour. Achille Lauro, infatti, spesso si veste con indumenti femminili e in un’intervista ha detto che le «pose da rapper» — quelle tipicamente machiste e prepotenti di molto hip hop “vecchia scuola” — «hanno stancato».

Achille Lauro è il nome d’arte che si è scelto sulla base del suo vero nome, cioè Lauro De Marinis. In un’intervista ha detto che la scelta è stata quasi naturale, dal momento che, quando era più giovane, il suo nome di battesimo veniva spesso associato a quello dell’armatore Achille Lauro, che fu anche sindaco di Napoli negli anni Cinquanta e al quale venne intitolata una nave divenuta famosa sia per il suo dirottamento e per la crisi che ne seguì nel 1985 (la cosiddetta “crisi di Sigonella”) sia per il naufragio al largo della Somalia nel 1994.

Sì

Noi sì

Noi che qui

Siamo soli qui

Noi sì

Soli qui

Fai di me quel che vuoi sono qui

Faccia d’angelo

David di Michelangelo

Occhi ghiacciolo

Dannate cose che mi piacciono

Ci son cascato di nuovo

Ci son cascato di nuovo

Pensi sia un gioco

Vedermi prendere fuoco

Ci son cascato di nuovo

Tu sei mia

Tu sei tu

Tu sei più

Già lo so

Che poi lì

Che non so più

Poi chi trovo

Chi trovo.

Sono qui

Fai di me quel che vuoi

Fallo davvero

Sono qui

Fai di me quel che vuoi

Non mi sfiora nemmeno

Me ne frego

Me ne frego

Dimmi una bugia me la bevo

Sì sono ubriaco ed annego

O sì me ne frego davvero

Sì me ne frego

Prenditi gioco di me che ci credo

St’amore è panna montata al veleno

È instabile

Fragile

È una strega

Solo favole

Favole

A far la scema

È abile

Agile

Quel modo

Insospettabile

O mio Dio sì

Lei

Che dice a me

Voglio te

Ma vuole

Quello che non sa di sé

Dai

Vorresti che buttassi tutto quanto all’aria per te

Si perché

Per un capriccio

Lo sai

Che è così

Non si può non si può

Come no

Non mi sfiora nemmeno

Me ne frego

Me ne frego

Dimmi una bugia me la bevo

Sì sono ubriaco ed annego

O sì me ne frego davvero

Sì me ne frego

Prenditi gioco di me che ci credo

St’amore è panna montata al veleno

È una vipera in cerca

Di un bacio

Che poi

Le darò

Io sempre in cerca

Di quello che ho perso

Perdendo

Le cose che ho

Amore dimmi qualcosa

Qualcosa di te

Che non so

Così mi prendo anche un piccolo pezzo

Di te

Anche se non si può

Fai quel che vuoi

Me ne frego

Me ne frego

Dimmi una bugia me la bevo

Sì sono ubriaco ed annego

O sì me ne frego davvero

Sì me ne frego

Prenditi gioco di me che ci credo

St’amore è panna montata al veleno

Ne voglio ancora