Meteo: le previsioni, per domani martedì 4 febbraio

Le previsioni meteo per martedì dicono che sarà una giornata nuvolosa per alcuni, piovosa per altri e serena per altri ancora, più fortunati. Di mattina è prevista pioggia nell’estremo Nord di Lombardia, Piemonte, Trentino-Alto Adige e Veneto, e anche in Valle d’Aosta. Nelle altre regioni sarà prevalentemente nuvoloso ma poi dovrebbe migliorare nel pomeriggio. Di sera potrebbe nevicare in Trentino-Alto Adige e a Rieti, mentre è prevista pioggia tra Molise e Puglia. Infine di notte peggiorerà anche in Basilicata e nel Salento.

Le previsioni meteo per Roma

Le previsioni meteo per Milano

***

Le mappe e le previsioni arrivano dal sito dell’Aeronautica Militare, quello che dovete visitare se volete previsioni affidabili (e leggermente aggiornate rispetto a quelle di questo articolo) e stare alla larga da allarmismi inutili.