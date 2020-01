La quarta puntata del podcast di Joypad

Joypad, la serie di video sui videogiochi di Matteo Bordone, Alessandro Zampini e Francesco Fossetti ospitata dal Post, è diventata un podcast. Un “podcast audio”, come dice Matteo Bordone sin dalla prima puntata. Il sottotitolo, “Corri, Salta, Spara”, è rimasto lo stesso di prima: sintetizza le tre cose che classicamente si fanno nei videogiochi, anche se oggi in molti giochi non se ne fa nessuna.

Di cosa parla un podcast di videogiochi se non ci sono videogiochi di cui parlare? Ovviamente del tempo nell’attesa che questi vengano pubblicati. Half-Life 3, ad esempio: si riuscirà mai a giocarci? O ci accontenteremo di Episode: Alyx? E poi ancora Starcraft Ghost, sul quale invece non ci sono più dubbi e ovviamente Star Citizen, che dopo otto anni di raccolta fondi forse si avvicina alla pubblicazione. Quelli che invece giocheremo di sicuro, anche se si stanno facendo attendere più del previsto, sono Cyberpunk 2077, Final Fantasy VII Remake e Metroid Prime 4, anche se per l’ultimo l’attesa sarà lunga. Grindstone, Ni No Kuni e Journey to the Savage Planet sono infine i consigli della puntata, giusto per non farsi mancare nulla.

Il podcast di Joypad esce due volte al mese, sempre da queste parti, gratis per tutti i lettori del Post. E lo troverete anche sulle principali piattaforme di podcast, come iTunes e Spotify.