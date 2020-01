Da giovedì nessun treno e aereo partirà da Wuhan, in Cina, per contenere l’epidemia del nuovo coronavirus

A partire dalle 10 di mattina di giovedì, ora locale, verranno interrotti i voli e i treni in partenza da Wuhan, la città cinese in cui sono stati identificati i primi casi di infezione da coronavirus 2019-nCoV, che ha causato la morte di 17 persone. Verrà inoltre sospeso il servizio di autobus, metropolitane e traghetti sui fiumi Azzurro e Han, che scorrono nella città.

La misura è stata annunciata alle 2 del mattino, le 20 italiane, ed è stata presa, hanno spiegato le autorità locali, per «fermare in modo efficace la trasmissione del virus, frenare con risolutezza il diffondersi dell’epidemia e assicurare la sicurezza e la salute delle persone».

Public #transportation such as bus, subway, ferry and long-distance bus in Wuhan will be temporarily closed since 10am Thursday. All flights and trains departed from #Wuhan will be temporarily cancelled to reduce risk of spread of the new virus, local govt says. #coronavirus pic.twitter.com/gtzIlFszaf

— China Daily (@ChinaDaily) January 22, 2020