Le morti riconducibili al virus, che causa un tipo piuttosto aggressivo di polmonite, si sono per lo più verificate a Wuhan, area urbana di 11 milioni di persone nella Cina centrale, dove alla fine dello scorso anno erano stati segnalati i primi casi da coronavirus. Wuhan è anche il luogo dove è stata stabilita la sede centrale per il controllo e il trattamento della polmonite causata dal nuovo ceppo di coronavirus (2019-nCoV).

È salito a nove il bilancio delle persone morte in Cina a causa del nuovo coronavirus identificato nel paese e ci sono 440 casi di infezione segnalati in 13 diverse province. Lo ha fatto sapere la Commissione sanitaria nazionale cinese durante un aggiornamento tenuto ieri, martedì 21 gennaio.

