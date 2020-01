Le previsioni meteo per giovedì dicono che sarà una bella giornata in tutta Italia, con qualche nuvolosità sparsa. Al Nord sarà sereno di mattina, con nebbia in pianura Padana. Di pomeriggio la nebbia si diraderà e ci saranno nuvole sul Nord-Ovest, ma senza pioggia. Infine, di sera e di notte tornerà la nebbia e continuerà a essere parzialmente nuvoloso.

Al Centro di mattina e di pomeriggio sarà sempre sereno, con l’eccezione della Toscana dove sarà nuvoloso nel pomeriggio. Di sera e di notte è prevista nebbia nel basso Lazio e in Abruzzo, e sulla costa adriatica sarà nuvoloso.

Le previsioni meteo per il Sud dicono invece che sarà sempre sereno, e che di notte potrebbe esserci un po’ di foschia in Puglia e sulle isole.

Le previsioni meteo per Milano

A Milano giovedì sarà una giornata un po’ soleggiata e un po’ nuvolosa, con temperature tra lo 0 e i 5 gradi.

Le previsioni meteo per Roma

A Roma sarà una giornata soleggiata per tutto il giorno, giovedì: non ci sarà neanche una nuvola e dovrebbe esserci giusto un po’ di foschia di mattina e di sera. Le temperature continueranno a essere alte per la stagione, tra i 5 e i 12 gradi.

***

Le mappe e le previsioni arrivano dal sito dell’Aeronautica Militare, quello che dovete visitare se volete previsioni affidabili (e leggermente aggiornate rispetto a quelle di questo articolo) e stare alla larga da allarmismi inutili.