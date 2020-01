Meteo: le previsioni per domani mercoledì 15 gennaio

La giornata di mercoledì, dal punto di vista delle previsioni meteo, non sarà molto diversa da quelle di lunedì e martedì: in generale ci sarà bel tempo, con l’eccezione di qualche perturbazione e banchi di nebbia al Centro-Nord. Di mattina dovrebbe piovere nella zona di Piacenza, ma solo per poco. Di pomeriggio sarà nuvoloso in Emilia-Romagna, Toscana e anche in buona parte delle regioni del Nord. Di sera e di notte le nuvole dovrebbero diradarsi ma poi scenderà la nebbia, con pioggie previste a Genova e ad Alessandria.

Le previsioni meteo per Roma

A Roma ormai non piove da parecchio, e neanche mercoledì dovrebbe fare eccezione. Sarà una bellissima giornata, con picchi di dieci gradi e il cielo sempre terso.

Le previsioni meteo per Milano

A Milano anche non piove da tempo, però stanno capitando spesso giornate grigie e nebbiose. Sarà così anche questo mercoledì.

***

Le mappe e le previsioni arrivano dal sito dell’Aeronautica Militare, quello che dovete visitare se volete previsioni affidabili (e leggermente aggiornate rispetto a quelle di questo articolo) e stare alla larga da allarmismi inutili.