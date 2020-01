Lazio-Napoli in diretta TV e in streaming

Lazio-Napoli è uno degli anticipi della diciannovesima giornata di Serie A. Si gioca sabato sera allo Stadio Olimpico di Roma e verrà trasmessa da Sky. La Lazio è una delle migliori squadre del campionato, terza in classifica a sei punti da Inter e Juventus ma con una partita in meno. Oggi proverà a rimanergli vicino ma dovrà vedersela con il Napoli non ancora uscito dalla crisi, ottavo in classifica e lontano undici punti dal quarto posto.

Dove vedere Lazio-Napoli

Lazio-Napoli verrà trasmessa in esclusiva da Sky su Sky Sport Serie A (202) con la telecronaca di Fabio Caressa e Beppe Bergomi. Gli abbonati potranno seguirla in streaming tramite le piattaforme Sky Go e Now TV. Su Now TV chi non possiede un abbonamento a Sky potrà comunque acquistare la partita pagando 7,99 euro per il pass giornaliero. Qui trovate una guida completa per seguire in diretta Serie A, Serie B, Champions League e campionati esteri nel corso della stagione 2019/20.

Le probabili formazioni di Lazio-Napoli

Lazio (3-5-2) Strakosha; Luis Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto, Jony; Caicedo, Immobile

Napoli (4-3-3) Meret; Di Lorenzo, Manolas, Luperto, Mario Rui; Ruiz, Allan, Zielinski; Callejon, Milik, Insigne