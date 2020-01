Serie A, le partite della 19ª giornata e dove vederle

La diciannovesima giornata del campionato di Serie A 2019/20 si gioca tra sabato 11 e lunedì 13 gennaio. È l’ultima giornata del girone di andata e uno dei turni più attesi della stagione, per via delle tante grandi partite in programma che potrebbero cambiare molte posizioni in classifica. La giornata è iniziata con una vittoria del Milan, anche grazie a un gol di Zlatan Ibrahimovic e proseguirà con Lazio-Napoli e Inter-Atalanta. Si continua domenica con altri sei incontri, da Udinese-Sassuolo delle 12.30 al posticipo delle 20.45 tra Roma e Juventus allo Stadio Olimpico. L’ultima partita delle diciannovesima giornata si giocherà lunedì sera tra Parma e Lecce.

Sabato

15.00

Cagliari-Milan 0-2

46° Leao, 64° Ibrahimovic

18.00

Lazio-Napoli [Sky]

20.45

Inter-Atalanta [Dazn]

Domenica

12.30

Udinese-Sassuolo [Dazn]

15.00

Fiorentina-Spal [Sky]

Sampdoria-Brescia [Dazn]

Torino-Bologna [Sky]

18.00

Verona-Genoa [Sky]

20.45

Roma-Juventus [Sky]

Lunedì

20.45

Parma-Lecce [Sky]

La classifica momentanea della Serie A:

Inter 45 Juventus 45 Lazio 39* Roma 35 Atalanta 34 Cagliari 29* Parma 25 Milan 25* Napoli 24 Torino 24 Bologna 23 Verona 22* Udinese 21 Sassuolo 19 Fiorentina 18 Sampdoria 16 Lecce 15 Brescia 14 Genoa 14 Spal 12

* Una partita in meno

** Una partita in più

***

Il Post ha un’affiliazione con Dazn e ottiene un piccolo ricavo se decidete di provare il servizio di streaming partendo dai link presenti in questa pagina.