I playoff della NFL entrano nel vivo

Nel fine settimana appena passato si sono disputati i Wild Card Game della National Football League, il primo turno dei playoff del miglior campionato di football al mondo. Il torneo che porterà al Super Bowl in programma a Miami il prossimo 2 febbraio è iniziato subito forte, con partite concluse ai tempi supplementari e sconfitte inaspettate. Il risultato più eclatante è stata l’eliminazione dei New England Patriots campioni in carica, nonché squadra più vincente dell’ultimo decennio. I Patriots sono stati sconfitti in casa 20-13 dai Tennessee Titans. Per il suo quarterback Tom Brady — il più forte di sempre — potrebbe essere stata la fine di qualcosa: il suo contratto è in scadenza e non si sa ancora se rimarrà, se cambierà squadra o se a 42 anni smetterà definitivamente di giocare dopo sei Super Bowl vinti.

Nella prima partita dei Wild Card Game giocata sabato, gli Houston Texans hanno battuto in rimonta 22-19 i Buffalo Bills grazie all’apporto decisivo nella seconda metà di gara del quarterback Deshaun Watson, protagonista dell’azione che di fatto ha concluso l’incontro. Nelle due partite di domenica, invece, Minnesota Vikings e Seattle Seahawks hanno eliminato rispettivamente New Orleans Saints e Philadelphia Eagles. Nel turno successivo, i quarti di finale, dovranno giocare contro le quattro favorite, ovvero le migliori classificate della stagione regolare: San Francisco 49ers, Green Bay Packers, Baltimore Ravens e Kansas City Chiefs.

Da qui a domenica 2 febbraio, giorno del Super Bowl di Miami, la NFL giocherà ogni fine settimana per decidere le due finaliste. I quarti di finale si disputeranno tra sabato 11 e domenica 12 gennaio, mentre le semifinali sono in programma nel fine settimana successivo.

