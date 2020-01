Meteo: le previsioni per domani, martedì 7 gennaio

La brutta notizia è che per molti martedì finiranno le ferie e si tornerà a lavoro, o a studiare, e non si potranno più rimandare i buoni propositi per il 2020. La bella notizia è che non pioverà. Di mattina ci sarà bel tempo al Centro e al Sud, mentre al Nord ci saranno foschia e nuvole, ma senza pioggia. Di pomeriggio la situazione rimarrà stazionaria, con un po’ meno foschia. Infine tra sera e notte potrebbe annuvolarsi anche al Centro e al Sud.

Le previsioni meteo per Roma

A Roma martedì sarà soleggiato per tutto il giorno, con un po’ di foschia solamente di sera. La massima sarà di 7 gradi.

Le previsioni meteo per Milano

A Milano sarà una giornata nebbiosa, con cielo coperto, insomma grigia e un po’ deprimente.

***

Le mappe e le previsioni arrivano dal sito dell’Aeronautica Militare, quello che dovete visitare se volete previsioni affidabili (e leggermente aggiornate rispetto a quelle di questo articolo) e stare alla larga da allarmismi inutili.