Maduro si è preso l’ultimo pezzo di Venezuela controllato dall’opposizione

Domenica a Caracas, in Venezuela, si è svolta l’elezione del nuovo presidente dell’Assemblea Nazionale, il parlamento venezuelano, unico organo rimasto eletto democraticamente nonché unico a essere controllato dall’opposizione. Nonostante un accordo siglato nel 2016 che prevedeva una rotazione annuale alla presidenza del parlamento – che nel 2020 sarebbe dovuta andare alla minoranza – ci si aspettava che venisse confermato Juan Guaidó, presidente uscente dell’Assemblea Nazionale.

Guaidó si era autoproclamato presidente ad interim del Venezuela lo scorso gennaio, nel tentativo di rovesciare il regime di Nicolás Maduro.

Pur essendo di fatto svuotata di qualsiasi potere, l’Assemblea Nazionale può avere ancora un ruolo fondamentale nell’opposizione a Maduro, secondo i sostenitori di Guaidó. L’articolo 233 della Costituzione venezuelana prevede infatti che il presidente dell’Assemblea possa essere a capo del governo in fase transitoria nel caso in cui decada il presidente eletto. È il motivo per cui lo scorso gennaio Guaidó si era autoproclamato presidente del Venezuela, sostenendo che Maduro fosse stato eletto illegittimamente nelle elezioni del 2018.

Al posto di Guaidó, però, domenica è stato eletto Luis Parra, un parlamentare poco conosciuto e membro del partito Primeiro Justicia: l’elezione di Parra è stata sostenuta anche dai deputati del Partito Socialista Unito del Venezuela (PSUV), il partito di Maduro.

In tutto hanno votato per Parra 81 dei 167 parlamentari dell’Assemblea. L’elezione di Parra è stata possibile anche perché prima della votazione molti deputati dell’opposizione, compreso Guaidó, erano stati bloccati all’esterno del palazzo dell’Assemblea dalle forze di sicurezza venezuelane, fedeli a Maduro.

Ci sono stati momenti molto concitati, con Guaidó che ha cercato di scavalcare una recinzione pur di entrare nell’edificio, finendo però per essere respinto. Guaidó ha accusato il regime di Maduro di aver compiuto un golpe, impedendo che venisse svolta una regolare votazione e permettendo a Parra di essere stato eletto anche senza che fosse stato raggiunto un quorum legale.

The moment Juan Guaidó tries to jump a fence to get inside the parliament as the PSUV’s ‘opposition’ candidate Luis Parra is illegally sworn in as president of the National Assembly pic.twitter.com/4p6lgO3qBf

— Germania Rodriguez Poleo (@iamGermania) January 5, 2020