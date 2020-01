Quel video del Capodanno coi droni a Shanghai era molto probabilmente falso

Da ieri circola molto online un video che sostiene di mostrare le celebrazioni per Capodanno a Shanghai, in Cina, in cui si vede una spettacolare coreografia di droni luminosi che disegnano varie figure in movimento nel cielo sopra al fiume Huangpu, con il famoso skyline della città sullo sfondo. Il video è stato diffuso da Associated Press e ripreso da moltissimi autorevoli giornali internazionali, compreso il New York Times, e anche italiani: ma in tanti tra ieri e oggi hanno scritto sui social network che quello spettacolo non è mai avvenuto.

Altri video pubblicati online sembrano confermare che la notte di Capodanno non c’è stato nessuno spettacolo simile a Shanghai, e alcune delle coreografie riprodotte dai droni sembrano arrivare dallo spettacolo di Capodanno a Singapore. Ci sono poi alcuni video che sembrano mostrare delle prove per uno spettacolo simile a Shanghai, pubblicati su Weibo – il popolare social network cinese – nei giorni precedenti a Capodanno. La ricostruzione sulle cose che non tornano nel video l’ha fatta per prima lo Shanghaiist, un popolare sito in lingua inglese sulle cose che succedono in città.

In Shanghai, revelers welcomed in the new year with a drone display forming various shapes and patterns against the night sky over the Huangpu River https://t.co/wq7AvkkIpI pic.twitter.com/XKECtdnAVY — The New York Times (@nytimes) December 31, 2019

Nel video circolato online, migliaia di droni realizzano varie forme e scritte nel cielo: tra le più impressionanti c’è un uomo che cammina lentamente sopra al fiume, e alla fine compare un conto alla rovescia che termina con le cifre dell’anno 2020. In tanti hanno condiviso entusiasti il video, presentato come una specie di premonizione su ciò che sostituirà i fuochi artificiali. Oltre al New York Times, l’hanno pubblicato il Daily Mail e in Italia tra gli altri il Fatto Quotidiano e la Gazzetta dello Sport.

Confermo, ho video fatti da questa posizione (foto mia) per tutto il countdown e per il minuto successivo. Sono stato fino alle 2:30am in un locale con questa vista, nessun drone. pic.twitter.com/qzVwKHe50w — Giovanni Tomassetti (@giovannitoma) January 3, 2020

La sua circolazione originaria è probabilmente dovuta ai media cinesi in lingua inglese, come China Global Television Network, cosa che ha fatto ipotizzare a qualcuno che sia stato un falso messo deliberatamente in circolazione dalla Cina come forma di propaganda. Nel video pubblicato dal New York Times il copyright è attribuito a Oriental TV, una televisione locale di Shanghai parte del gruppo mediatico Shanghai Media Group, che gestisce la Oriental Pearl Tower, la famosa torre televisiva che si vede nel video.

Quando il video era già stato visto milioni di volte, alcune persone hanno scritto su Twitter che la notte di Capodanno erano sulle rive del fiume Huangpu e non hanno visto nessun drone: anzi, che non c’è stata nessuna celebrazione – «solo una massiccia presenza militare» – e semplicemente intorno alla mezzanotte si sono brevemente spente le luci dei grattacieli. Un video pubblicato su YouTube sembra confermare questa versione (il conto alla rovescia inizia intorno a 2.50).

Nei commenti al video, alcune persone hanno chiesto conto dello spettacolo dei droni, e diversi utenti – compreso chi ha caricato il video – hanno confermato che non c’è stato. Su Reddit altre persone hanno scritto che erano lì, e che non hanno visto niente, in una discussione creata proprio per verificare l’autenticità del video dei droni. «Sono a Shanghai e sono sicuro che l’avrei saputo in anticipo, per non parlare dei video sui social il giorno dopo. Ma non ho sentito niente, soltanto da un amico che l’ha visto tra le notizie in Europa», ha scritto uno. «Ero sul lungofiume e non ho visto niente. Potrei essermelo perso, ma ne dubito». «Ero sul lungofiume con alcuni amici, ci aspettavamo almeno uno spettacolo di luci ma niente, nemmeno un conto alla rovescia, figuriamoci uno spettacolo di droni», hanno scritto altri.

Qualcuno ha fatto notare che esistono online dei video che mostrano qualcosa di simile avvenuto nel cielo di Shanghai, anche se non la notte di Capodanno. Sono stati caricati su Weibo gli ultimi giorni di dicembre, e potrebbero essere state le prove di uno spettacolo che poi non si è mai tenuto davvero.

A Shanghai non vengono organizzati spettacoli di fuochi d’artificio da quando, la notte di Capodanno del 2015, 35 persone morirono schiacciate dalla calca sul lungofiume. Per questo, hanno scritto in molti, in città le celebrazioni per l’anno nuovo sono state molto dimesse negli ultimi anni. Gli spettacoli luminosi con i droni comunque esistono, e anche del tipo mostrato dal video falso ambientato a Shanghai. Quest’anno a Singapore ce n’è stato uno, un po’ meno spettacolare, ma dal quale probabilmente è stata tratta la sequenza dell’uomo che cammina, che arriva al minuto 3.00. Lo spettacolo è stato poi seguito dai veri fuochi d’artificio.