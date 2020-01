Domenica 5 gennaio torna la #domenicalmuseo .. ingresso gratuito nei #museitaliani , scegli qui dove trascorrere prima domenica del 2020: https://t.co/witmX1gmQ9 . E ricorda, c'è anche la mostra gratuita #FumettiNeiMusei ​ all'Istituto Centrale per la Grafica di Roma, da non perdere! pic.twitter.com/Vyoa4uTQTa

Tra le centinaia di luoghi che si potranno visitare gratuitamente ci sono anche alcuni tra i più visitati siti e monumenti d’Italia, come la Reggia di Caserta, i Musei Reali di Torino, il Parco Archeologico di Ostia Antica e le Gallerie dell’Accademia di Venezia.

Domenica 5 gennaio molti musei e parchi in Italia saranno visitabili gratis grazie all’iniziativa “Domenica al Museo”, istituita nel 2014 dal ministero dei Beni e delle Attività culturali (MiBACT), che permette l’ingresso gratuito nei musei e nei parchi archeologici statali ogni prima domenica del mese, da ottobre a marzo.

