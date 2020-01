Cosa c’è su Dazn a gennaio

A gennaio i principali appuntamenti sportivi trasmessi in diretta e in esclusiva dalla piattaforma di streaming online Dazn iniziano con i playoff della National Football League, che in tre settimane stabiliranno le due partecipanti al Super Bowl del 2 febbraio. Nel primo fine settimana del mese ritornano inoltre i campionati europei e le coppe inglesi, con due attesi derby a Liverpool e a Manchester. Tra gli altri appuntamenti previsti, proseguono il campionato di Serie B e gli sport invernali trasmessi sui canali Eurosport.

Sabato 4 gennaio

Playoff NFL

Nei fine settimana di gennaio la NFL giocherà per decidere le due squadre che si affronteranno nel Super Bowl di Miami. I playoff iniziano sabato e domenica con i quattro Wild Card Game tra Houston Texans-Buffalo Bills, New England Patriots-Tennessee Titans, New Orleans Saints-Minnesota Vikings e Philadelphia Eagles-Seattle Seahawks. Nei turni successivi si aggiungeranno le quattro favorite: San Francisco 49ers, Green Bay Packers, Baltimore Ravens e Kansas City Chiefs.

Domenica 5 gennaio

FA Cup: Liverpool-Everton

Il nuovo allenatore dell’Everton, Carlo Ancelotti, giocherà il primo derby di Liverpool della sua carriera domenica 5 gennaio in FA Cup contro il Liverpool campione d’Europa e primo in classifica in Premier League. La partita è valida per i sedicesimi di finale.

Martedì 7 gennaio

Coppa di Lega: Manchester United-Manchester City

Due giorni dopo il derby di Liverpool in FA Cup, United e City giocheranno l’altrettanto sentito derby di Manchester in semifinale di Coppa di Lega.

Clicca qui per abbonarti a Dazn.

Sabato 11 gennaio

Serie A: Inter-Atalanta

Dopo le partite contro Napoli e Parma nel primo turno al ritorno dalla sosta invernale, Inter e Atalanta giocano al Meazza nell’anticipo serale della diciannovesima giornata di campionato.

Sabato 18 gennaio

Serie A: Napoli-Fiorentina

Sono fra le due più grosse delusioni di questa stagione di Serie A, ma nelle due giornate che precedono il loro scontro diretto potrebbero iniziare a risollevarsi. È l’anticipo serale della ventesima giornata.

Sabato 18 gennaio

UFC 246

Dopo la sconfitta contro Chabib Nurmagomedov e oltre un anno di inattività, il lottatore irlandese Conor McGregor, personaggio che ha contribuito in modo decisivo alla popolarità della miglior lega al mondo di arti marziali miste, ritorna a combattere alla T-Mobile Arena di Las Vegas contro lo statunitense Donald “Cowboy” Cerrone.

Domenica 26 gennaio

CEV Champions League: Lube-Trentino

È il derby italiano nella CEV Champions League di volley maschile. La Lube campione d’Europa e d’Italia in carica affronta il Trentino Volley, la sua maggior rivale di questi anni.

Sabato 1 febbraio

Liga: Atletico Madrid-Real Madrid

Con il Barcellona primo a due punti di distanza, il Real Madrid non può perdere altri punti, ma il primo febbraio dovrà giocare in trasferta il derby della capitale spagnola contro i rivali dell’Atletico, che con una vittoria potrebbero avvicinarsi al secondo posto.

***

Il Post ha un’affiliazione con Dazn e ottiene un piccolo ricavo se decidete di provare il servizio di streaming partendo dai link presenti in questa pagina.