Le previsioni meteo per il 31 dicembre e la notte di Capodanno

Il giorno dell’ultimo dell’anno sarà bello in tutta Italia: non pioverà da nessuna parte e per gran parte della giornata non sarà neanche nuvoloso. Solamente di sera il cielo verrà coperto da nuvole al Nord e al Centro, ma solo brevemente. Poi, di notte, ci sarà di nuovo una schiarita, così nei posti lontani dall’inquinamento luminoso si potranno vedere le stelle oltre ai fuochi d’artificio per l’arrivo dell’anno nuovo. Le temperature saranno in calo ovunque, anche al Sud, perciò se avete intenzione di passare il veglione all’aperto, magari in una piazza in città, copritevi bene (l’ombrello dovrebbe essere superfluo, invece, ovunque siate).

Le previsioni meteo per Roma

A Roma sarà sereno e soleggiato per tutto il giorno, si annuvolerà solo verso sera. Le temperature verso la mezzanotte scenderanno prossime allo zero, e durante il giorno la massima raggiungerà 6 gradi.

Le previsioni meteo per Milano

La vigilia di Capodanno a Milano sarà parecchio fredda: si parte con zero gradi di mattina e poi si sale verso il pomeriggio, massimo fino a 4 gradi, per poi riscendere. Anche qui però sarà sereno con poche nuvole.

***

Le mappe e le previsioni arrivano dal sito dell’Aeronautica Militare, quello che dovete visitare se volete previsioni affidabili (e leggermente aggiornate rispetto a quelle di questo articolo) e stare alla larga da allarmismi inutili.