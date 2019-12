Le previsioni meteo per domenica 29 dicembre

La mattina di domenica 29 dicembre farà brutto praticamente ovunque: nel pomeriggio le nuvole si diraderanno al Nord, mentre dal Sud si estenderanno anche al Centro. Sono previste piogge sulle coste calabresi e nevi sopra ai 500 metri in Abruzzo e in Calabria, e sopra ai 700-800 metri in Sicilia. Le temperature minime e massime diminuiranno un po’ dappertutto, ad eccezione delle aree alpine.

Le previsioni per Roma

Sarà una giornata tendenzialmente soleggiata ma anche fredda: le temperature massime non supereranno i 6 gradi centigradi.

Le previsioni per Milano

Ci sarà il solito clima invernale, con cielo coperto e temperature intorno ai 2-3 gradi centigradi.

***

Le mappe e le previsioni arrivano dal sito dell’Aeronautica Militare, quello che dovete visitare se volete previsioni affidabili (e leggermente aggiornate rispetto a quelle di questo articolo) e stare alla larga da allarmismi inutili.