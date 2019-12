Atalanta-Milan in diretta TV e in streaming

Atalanta-Milan è la prima partita della diciassettesima giornata di Serie A in programma oggi. Si gioca alle 12.30 al Gewiss Stadium di Bergamo e sarà trasmessa su Dazn. L’Atalanta si presenta alla sua ultima partita dell’anno dopo la sconfitta di Bologna. Il Milan invece ha pareggiato in casa contro il Sassuolo, rallentando ancora la sua rimonta in classifica: si trova al decimo posto con sette punti in meno dell’Atalanta.

Dove vedere Atalanta-Milan

Atalanta-Milan verrà trasmessa in diretta e in esclusiva dalla piattaforma online Dazn, accessibile in abbonamento al costo di 9,99 euro mensili. Qui invece trovate una guida completa per seguire in diretta Serie A, Serie B, Champions League e campionati esteri nel corso della stagione 2019/20.

Le probabili formazioni di Atalanta-Milan

Atalanta (3-4-3) Gollini; Toloi, Palomino, Djimsiti; Castagne, De Roon, Freuler, Gosens; Gomez, Ilicic, Pasalic

Milan (4-3-3) Donnarumma; Conti, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez; Kessié, Bennacer, Bonaventura; Suso, Piatek, Calhanoglu

***

Il Post ha un’affiliazione con Dazn e ottiene un piccolo ricavo se decidete di provare il servizio di streaming partendo dai link presenti in questa pagina.