Serie A, le partite della 17ª giornata e dove vederle

La diciassettesima giornata del campionato di Serie A 2019/20 è iniziata mercoledì 18 dicembre con la vittoria della Juventus in casa della Sampdoria. La partita si è giocata in anticipo perché domenica la Juventus sarà impegnata nella Supercoppa italiana in Arabia Saudita contro la Lazio, che per lo stesso motivò recupererà la sua partita contro il Verona il prossimo 5 febbraio. Negli altri anticipi della giornata, Roma e Inter hanno battuto nettamente Fiorentina e Genoa, e il Torino ha perso contro la Spal. Le ultime quattro partite si disputano invece domenica, da Atalanta-Milan all’ora di pranzo al posticipo Sassuolo-Napoli.

Mercoledì

18.55

Sampdoria-Juventus 1-2

19° Dybala, 35° Caprari, 45° Ronaldo

Venerdì

20.45

Fiorentina-Roma 1-4

19° Dzeko, 21° Kolarov, 34° Badelj, 73° Pellegrini, Zaniolo 88 °

Sabato

15.00

Udinese-Cagliari 2-1

39° De Paul, 84° Joao Pedro, 85° Fofana

18.00

Inter-Genoa 4-0

31° Lukaku, 33° Gagliardini, 64° Esposito, 71° Lukaku

20.45

Torino-Spal 1-2

4° Rincon, 42° Strefezza, 81° Petagna

Domenica

12.30

Atalanta-Milan [Dazn]

15.00

Lecce-Bologna [Sky]

Parma-Brescia [Sky]

20.45

Sassuolo-Napoli [Sky]

La classifica momentanea della Serie A:

Inter 42 * Juventus 42 * Lazio 36 Roma 35 * Cagliari 29* Atalanta 28 Parma 24 Napoli 21 Torino 21* Milan 21 Bologna 19 Verona 19 Sassuolo 19 Udinese 18* Fiorentina 17* Lecce 15 Sampdoria 15* Brescia 13 Spal 12* Genoa 11*

* Una partita in più