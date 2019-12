Le previsioni meteo per domani, domenica 22 dicembre

Ci sarà cielo nuvoloso fin dalle prime ore della giornata, ma non pioverà. Farà piuttosto freddo, ma le temperature non scenderanno sotto i 6 gradi.

Domani al Nord ci sarà cielo molto nuvoloso fin dal mattino, con piogge che interesseranno principalmente il Triveneto. Sulle zone alpine potranno esserci abbondanti nevicate che proseguiranno fino a sera. Al Centro pioverà soprattutto sulle regioni tirreniche e sull’Umbria, ma in serata ci sarà un graduale miglioramento. Anche al Sud ci saranno molte nubi, con piogge e temporali che interesseranno in particolare Campania, Basilicata e Calabria tirrenica.

Abbiamo una cattiva notizia e una buona: la cattiva è che anche domenica 22 dicembre, come sabato, ci sarà maltempo in gran parte d’Italia, con piogge, temporali e vento forte; la buona è che, superato questo weekend piovoso, arriverà una settimana con bel tempo e temperature sopra la media stagionale.

Abbonati al

Dal 2010 gli articoli del Post sono sempre stati gratuiti e accessibili a tutti, e lo resteranno: perché ogni lettore in più è una persona che sa delle cose in più, e migliora il mondo.

E dal 2010 il Post ha fatto molte cose ma vuole farne ancora, e di nuove.

Puoi darci una mano abbonandoti ai servizi tutti per te del Post. Per cominciare: la famosa newsletter quotidiana, il sito senza banner pubblicitari, la libertà di commentare gli articoli.

È un modo per aiutare, è un modo per avere ancora di più dal Post. È un modo per esserci, quando ci si conta.