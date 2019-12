Il Parlamento britannico ha votato l’accordo su Brexit

La Camera dei Comuni del Regno Unito ha approvato in seconda lettura il Withdrawal Agreement, cioè la legge attuativa che permetterà l’uscita del Regno Unito dall’Unione Europea il prossimo 31 gennaio, in base all’accordo raggiunto tra il primo ministro Boris Johnson e i negoziatori europei. L’accordo è stato approvato con facilità: 358 voti a favore e 234 contrari, come previsto, grazie all’ampia maggioranza ottenuta dai Conservatori di Johnson alle elezioni dello scorso 12 dicembre. Il voto di oggi non è decisivo, perché mancano ancora alcuni passaggi perché l’accordo diventi effettivo, ma è il primo su Brexit dopo l’insediamento del nuovo parlamento e quindi una dimostrazione di forza della maggioranza dei Conservatori. Nelle prossime settimane il testo dovrà essere approvato in terza lettura dalla Camera dei Comuni e poi passerà alla Camera dei Lord. Nei piani del governo i passaggi dovrebbero concludersi nelle prime due settimane di gennaio.

The second reading of the Withdrawal Agreement Bill has passed – which means we are one step closer to getting Brexit done 🇬🇧 — Boris Johnson (@BorisJohnson) December 20, 2019

In prima lettura l’accordo era stato approvato lo scorso 22 ottobre, ma poi i lavori si erano fermati con l’annuncio delle elezioni anticipate. In quel caso l’accordo era stato approvato con il voto favorevole di 329 parlamentari, mentre i contrari erano stati 299. In quell’occasione gli stessi parlamentari avevano respinto però la proposta del governo di esaminare e approvare la totalità dell’accordo su Brexit nel giro di tre giorni, invece che nell’arco di settimane, in modo da approvare poter uscire dall’Unione Europea nei tempi prestabiliti allora, cioè il 31 ottobre. Alcuni giorno dopo, però, Johnson era riuscito a trovare un nuovo accordo con l’Unione Europea per posticipare Brexit al 31 gennaio.

Rispetto al testo approvato in prima lettura, in quello di oggi sono state fatte alcune modifiche, tra cui l’aggiunta di una clausola che esclude una proroga del periodo di transizione oltre il 31 dicembre 2020: in questo modo entro quella data il Regno Unito dovrà uscire dall’Unione Europea anche senza aver raggiunto un accordo commerciale, in una situazione simile al “no deal”, cioè l’uscita senza accordo con l’Unione, temuta da molti nel Regno Unito e in Europa nel corso dell’ultimo anno.

Tutti i partiti di opposizione hanno votato no alla legge, a cominciare Jeremy Corbyn, leader dei Laburisti, che hanno contestato in particolar modo quest’ultima clausola. Johnson, invece, durante il suo intervento prima del voto ha invitato i parlamentari ad andare oltre le divisioni e di pensare a realizzare Brexit: «Ci riuniamo come nuovo parlamento per sbloccare lo stallo e finalmente portare a termine Brexit”», ha detto Johnson, aggiungendo che la decisione degli elettori in favore di Brexit «non deve essere vista come una vittoria per un partito su un altro, o per una fazione su un’altra. È il momento di andare procedere oltre avanti e eliminare le vecchie etichette “leave” e “remain”».