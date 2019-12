Meteo: le previsioni per domani, venerdì 20 dicembre

La giornata di venerdì inzierà male per le regioni del Nord-Ovest, dove pioverà fin dalla mattina, e meglio per tutte le altre; poi, di pomeriggio e di sera, il brutto tempo dovrebbe estendersi anche a tutte le altre regioni settentrionali e del Centro-Nord; infine di notte pioverà anche nel Lazio, in Umbria e in Sardegna. In pratica a fine giornata ci sarà mezza Italia sotto la pioggia.

Le previsioni meteo per Roma

A Roma venerdì sarà una giornata grigia ma non piovosa, almeno fino alle 22. Intorno a quell’ora invece potrebbe piovere.

Le previsioni meteo per Milano

La settimana finisce e sono tutti contenti, ma a Milano un po’ meno: le temperature si alzeranno fino a 10 gradi, ma pioverà per tutto il giorno, dalle 7 alle 22.

***

Le mappe e le previsioni arrivano dal sito dell’Aeronautica Militare, quello che dovete visitare se volete previsioni affidabili (e leggermente aggiornate rispetto a quelle di questo articolo) e stare alla larga da allarmismi inutili.