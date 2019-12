Sorteggi di Champions League, le cose da sapere sugli ottavi

I sorteggi degli ottavi di finale di UEFA Champions League sono in programma lunedì mattina a partire dalle 12 presso la sede svizzera della UEFA a Nyon. Saranno presenti le migliori sedici squadre del continente, quelle che hanno ottenuto la qualificazione piazzandosi ai primi due posti degli otto gironi. La Serie A italiana verrà rappresentata da Juventus, Napoli e per la prima volta anche dall’Atalanta. L’Inter invece ha concluso il proprio girone al terzo posto ed è passata ai sedicesimi di UEFA Europa League, torneo in cui è presente anche un’altra squadra italiana, la Roma. Non ci sarà la Lazio, eliminata come terza classificata del suo girone. Anche i sorteggi di Europa League sono in programma lunedì: inizieranno alle 13.

Come al solito, le sedici squadre qualificate agli ottavi di Champions League verranno divise tra vincitrici dei gironi e seconde classificate. Le prime affronteranno le seconde tra febbraio e marzo. La Juventus è l’unica italiana fra le teste di serie, ma potrà comunque essere sorteggiata con squadre del calibro di Real Madrid, Tottenham e Chelsea. Atalanta e Napoli, tuttavia, rischiano di più, dato che potranno incontrare Barcellona, Bayern Monaco, PSG, Liverpool (ma solo l’Atalanta) e Manchester City (solo il Napoli).

Teste di serie

Barcellona

Bayern Monaco

Juventus

Lipsia

Liverpool

Manchester City

Paris Saint-Germain

Valencia

Non teste di serie

Atalanta

Atletico Madrid

Borussia Dortmund

Chelsea

Lione

Napoli

Real Madrid

Tottenham

In Europa League l’Inter sarà fra le teste di serie mentre la Roma fra le seconde classificate. Nonostante sia il secondo torneo continentale, il livello della competizione quest’anno sembra essersi alzato ancora. La Roma infatti potrà essere sorteggiata con Ajax, Arsenal, Manchester United o Benfica, mentre l’Inter potrà incontrare Bayer Leverkusen, Eintracht Francoforte o Shakhtar Donetsk.

Teste di serie

Ajax

Arsenal

Basilea

Benfica

Braga

Celtic

Espanyol

Gent

Inter

Istanbul Basaksehir

LASK Linz

Malmö

Manchester United

Porto

Salisburgo

Siviglia

Non teste di serie

APOEL

AZ Alkmaar

Bayer Leverkusen

CFR Cluj

Club Brugge

Copenhagen

Eintracht Francoforte

Getafe

Ludogorets

Olympiacos

Rangers Glasgow

Roma

Shakhtar Donetsk

Sporting

Wolfsburg

Wolverhampton

Dove vedere i sorteggi di Champions League

I sorteggi di Champions League verranno trasmessi in diretta sul sito della UEFA. In Italia si potranno seguire su Sky, sui canali Eurosport compresi nell’offerta Dazn e su 20 Mediaset. I sorteggi di Europa League verranno trasmessi su Sky e dai canali Eurosport compresi nell’offerta Dazn.