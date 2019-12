Le classifiche dei gironi di Champions League

L’ultimo turno della fase a gironi di UEFA Champions League si conclude oggi. Dopo le prime partite di martedì, Liverpool, Napoli, Valencia, Chelsea, Lione e Borussia Dortmund si sono aggiunte alle otto squadre già qualificate agli ottavi di finale nei turni precedenti. Inter e Ajax sono state invece eliminate e “retrocesse” in Europa League, torneo a cui prenderanno parte a febbraio dai sedicesimi di finale. Stasera, invece, l’Atalanta può raggiungere Juventus e Napoli agli ottavi di finale in caso di vittoria in Ucraina contro lo Shakhtar.

Martedì

18.55

Napoli-Genk 4-0

3° Milik, 26° Milik, 38° Milik, 75° Mertens

Salisburgo-Liverpool 0-2

21.00

Ajax-Valencia 0-1

Benfica-Zenit 3-0

Chelsea-Lille 2-1

Dortmund-Slavia Praga 2-1

Inter-Barcellona 1-2

23° Perez, 44° Lukaku, 87° Fati

Lione-Lipsia 2-2

Mercoledì

18.55

Dinamo Zagabria-Manchester City

Shakhtar-Atalanta [Sky]

21.00

Atletico Madrid-Lokomotiv Mosca

Bayern-Tottenham

Bruges-Real Madrid

Leverkusen-Juventus [Sky]

Olympiakos-Stella Rossa

PSG-Galatasaray

Si qualificano agli ottavi di finale le prime due classificate di ciascun girone. Le terze vengono invece “retrocesse” ai sedicesimi di UEFA Europa League. Le classifiche degli otto gironi:

Gruppo A

Paris Saint-Germain 13 ↑ Real Madrid 8 ↑ Club Brugge 3 Galatasaray 2

Gruppo B

Bayern Monaco 15 ↑ Tottenham 10 ↑ Stella Rossa 3 Olympiakos 1

Gruppo C

Manchester City 11 ↑ Shakhtar Donetsk 6 Dinamo Zagabria 5 Atalanta 4

L’Atalanta passa il turno se batte lo Shakhtar e la Dinamo non batte il City. Lo Shakhtar passa il turno se batte l’Atalanta o se pareggia e la Dinamo non vince.

Gruppo D

Juventus 13 ↑ Atletico Madrid 7 Bayer Leverkusen 6 Lokomotiv Mosca 3

L’Atletico passa il turno se batte la Lokomotiv o se il Leverkusen non batte la Juventus.

Gruppo E

Liverpool 13 ↑ Napoli 12 ↑ Salisburgo 7 Genk 1

Gruppo F

Barcellona 11 ↑ Borussia Dortmund 10 ↑ Internazionale 7 Slavia Praga 2

Gruppo G

Lipsia 11 ↑ Lione 8 ↑ Zenit 7 Benfica 7

Gruppo H

Valencia 11 ↑ Chelsea 11 ↑ Ajax 10 Lille 1

Ogni squadra partecipante alla fase a gironi di Champions League riceve dalla UEFA un premio di 15 milioni di euro. I club potranno ricevere inoltre 2,7 milioni di euro per ogni vittoria e 900.000 euro per un pareggio. La qualificazione agli ottavi garantirà un altro premio pari a 9,5 milioni. La finale di questa edizione del torneo si terrà il 30 maggio 2020 allo Stadio Olimpico Atatürk di Istanbul, in Turchia.