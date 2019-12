L’Atalanta si è qualificata agli ottavi di Champions League per la prima volta nella sua storia

L’Atalanta ha battuto 3-0 in trasferta lo Shakhtar Donetsk e si è qualificata agli ottavi di finale di UEFA Champions League per la prima volta nella sua storia, nell’anno della sua prima partecipazione al torneo. La squadra di Bergamo aveva bisogno di una vittoria per passare il turno e doveva anche sperare che la Dinamo Zagabria non vincesse contro il Manchester City. In Ucraina è riuscita a vincere 3-0 grazie ai gol nel secondo tempo di Timothy Castagne, Mario Pasalic e Robin Gosens; in Croazia invece il City ha vinto 4-1 favorendo la qualificazione dell’Atalanta agli ottavi come seconda classificata del gruppo C. Dopo Juventus e Napoli, sarà quindi la terza squadra italiana presente ai sorteggi di lunedì 16 dicembre. Per il club bergamasco allenato da Gian Piero Gasperini è un altro risultato storico raggiunto negli ultimi tre anni.

