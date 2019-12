Le classifiche dei gironi di Europa League

L’ultimo turno dei gironi di UEFA Europa League si disputa interamente oggi, giovedì 12 dicembre. Sono tredici finora le squadre già sicure della qualificazione ai sedicesimi di finale, alle quali vanno aggiunte quelle “retrocesse” dai gironi di UEFA Champions League, come Inter e Ajax. Ne mancano ancora undici, e verranno decise tutte questa sera. Fra queste ci sono anche le due italiane, Lazio e Roma, impegnate contro Rennes e Wolfsberger. Per la Lazio il passaggio del turno è piuttosto complicato mentre per la Roma dovrebbe essere alla portata.

18.55

APOEL-Siviglia

Basilea-Trabzonspor

Cluj-Celtic

Copenaghen-Malmö

Francoforte-Guimaraes

Getafe-Krasnodar

LASK Linz-Sporting

PSV-Rosenborg

Qarabag-Dudelange

Rennes-Lazio [TV8/Sky]

Standard Liegi-Arsenal

21.00

Espanyol-CSKA Mosca

Porto-Feyenoord

Gent-Oleksandriya

Ludogorets-Ferencvaros

Manchester United-AZ Alkmaar

Monchengladbach-Basaksehir

Partizan-Astana

Rangers-Young Boys

Roma-Wolfsberger [Sky]

Slovan Bratislava-Braga

Wolfsburg-Saint Etienne

Wolverhampton-Besiktas

Le classifiche provvisorie dei gironi di UEFA Europa League:

Gruppo A

Siviglia 15 ↑ APOEL Nicosia 7 ↑ Qarabag 4 Dudelange 3

Gruppo B

Copenaghen 9 Malmö 8 Dinamo Kiev 6 Lugano 2

Gruppo C

Basilea 10 ↑ Getafe 9 Krasnodar 9 Trabzonspor 1

Gruppo D

Sporting 12 ↑ LASK Linz 10 ↑ PSV Eindhoven 7 Rosenborg 0

Gruppo E

Celtic Glasgow 13 ↑ CFR Cluj 9 Lazio 6 Rennes 1

Gruppo F

Arsenal 10 Eintracht Francoforte 9 Standard Liegi 7 Guimaraes 2

Gruppo G

Rangers Glasgow 8 Young Boys 7 Porto 7 Feyenoord 5

Gruppo H

Espanyol 11 ↑ Ludogorets 7 Ferencvaros 6 CSKA Mosca 2

Gruppo I

Gent 9 ↑ Wolfsburg 8 ↑ Saint-Etienne 4 Olexandriya 3

Gruppo J

Mönchengladbach 8 Roma 8 Istanbul Basaksehir 7 Wolfsberger 4

Gruppo K

Braga 11 ↑ Wolverhampton 10 ↑ Slovan Bratislava 4 Besiktas 3

Gruppo L

Manchester United 10 ↑ AZ Alkmaar 9 ↑ Partizan Belgrado 5 Astana 3

I 42 club qualificati alla fase a gironi ricevono 2,92 milioni di euro. Per ogni partita sono previsti dei bonus in base alle prestazioni: 570.000 euro per una vittoria e 190.000 euro per un pareggio. Gli importi non distribuiti in caso di parità saranno raccolti e ridistribuiti tra le squadre con quote proporzionali alle prestazioni. Alle qualificate ai sedicesimi di finale spetterà un premio di 500.000 euro. Le vincenti dei gironi riceveranno inoltre un bonus di 1 milione di euro, mentre alle seconde andranno 500.000 euro. La finale di questa edizione di Europa League si terrà il 27 maggio 2020 allo Stadion Energa Gdańsk di Danzica, in Polonia.