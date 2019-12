Meteo: le previsioni per domani, venerdì 13 dicembre

La notizia principale delle previsioni meteo per venerdì è che dovrebbe nevicare in buona parte del Nord per buona parte della giornata. Di mattina è prevista neve in tutto il Nord-Ovest (tranne la Liguria); di pomeriggio nevicherà in Trentino-Alto Adige, in Lombardia e in Emilia-Romagna, mentre in tutte le altre regioni invece pioverà; di sera ci saranno schiarite al Centro e al Nord ma pioverà in tutto il Sud, isole comprese; di notte ci saranno schiarite anche al Sud.

Le previsioni meteo per Roma

A Roma venerdì pioverà tutto il giorno: dovrebbe smettere solo dopo le 19, quindi non dimenticate l’ombrello.

Le previsioni meteo per Milano

Le previsioni per Milano dicono che dovrebbe nevicare dalle 7 alle 13, e date le temperature potrebbe anche essere possibile. Voi nel dubbio vestite pesante e portate l’ombrello.

***

Le mappe e le previsioni arrivano dal sito dell’Aeronautica Militare, quello che dovete visitare se volete previsioni affidabili (e leggermente aggiornate rispetto a quelle di questo articolo) e stare alla larga da allarmismi inutili.