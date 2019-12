Dove vedere Shakhtar Donetsk-Atalanta in TV e in streaming

Shakhtar Donetsk-Atalanta è una delle partite dell’ultimo turno di UEFA Champions League. Si gioca questa sera alle 18.55 al Metalist Stadium di Kharkiv, in Ucraina, a 300 chilometri da Donetsk, città che lo Shakhtar ha abbandonato cinque anni fa a causa della guerra tra esercito ucraino e milizie filo-russe. Nonostante le difficoltà e il ridimensionamento del club causato dal conflitto, lo Shakhtar si sta difendendo bene ed è in piena corsa per la qualificazione agli ottavi di finale. È secondo nel gruppo C con due punti in più dell’Atalanta, che stasera per passare il turno — alla prima partecipazione della sua storia — può solo vincere e sperare che la Dinamo Zagabria non vinca in casa con il Manchester City già qualificato.

Dopo le prime partite giocate martedì, Liverpool, Napoli, Valencia, Chelsea, Lione e Borussia Dortmund si sono aggiunte alle otto squadre già qualificate agli ottavi di finale nei turni precedenti. Inter e Ajax sono state invece eliminate e “retrocesse” in Europa League, torneo a cui prenderanno parte dai sedicesimi di finale.

Dove vedere Shakhtar-Atalanta

Shakhtar Donetsk-Atalanta verrà trasmessa in diretta e in esclusiva da Sky su Sky Sport Uno (canale 201) con il commento di Fabio Caressa e Beppe Bergomi. Gli abbonati potranno seguirla in streaming tramite le piattaforme Sky Go e Now TV. Su Now TV chi non possiede un abbonamento a Sky potrà comunque acquistare la partita pagando 7,99 euro per il pass giornaliero. Qui trovate una guida completa per seguire in diretta Serie A, Serie B, Champions League e campionati esteri per tutta la stagione 2019/20.

Le probabili formazioni di Shakhtar-Atalanta

Shakhtar (4-2-3-1) Pyatov; Dodò, Kryvtsov, Matviienko, Ismaily; Alan Patrick, Stepanenko; Marlos, Kovalenko, Taison; Junior Moraes

Atalanta (3-4-2-1) Gollini; Djmsiti, Palomino, Masiello; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Malinovskyi, Pasalic; Gomez