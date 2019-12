Inter-Barcellona in TV e in streaming

Inter-Barcellona è una delle partite dell’ultimo turno dei gironi di UEFA Champions League in programma stasera. Si gioca alle 21 allo stadio Giuseppe Meazza di Milano, dove sono attesi oltre 70 mila spettatori. Dopo cinque turni l’Inter si trova al secondo posto nel gruppo F con gli stessi 7 punti del Borussia Dortmund, terzo per la peggior differenza reti negli scontri diretti. Stasera l’Inter può ottenere la qualificazione agli ottavi di finale — che non disputa dal 2012 — se batte il Barcellona o se termina a pari punti con il Borussia Dortmund. Anche stasera sarà senza gli infortunati Stefano Sensi, Nicolò Barella e Roberto Gagliardini a centrocampo e Alexis Sanchez in attacco.

Il Barcellona si è qualificato agli ottavi in anticipo e da prima classificata. Per questo motivo, e per il fatto che fra una settimana giocherà il Classico spagnolo contro il Real Madrid, si è presentato a Milano con una formazione composta perlopiù da giovani e riserve. L’allenatore Ernesto Valverde ha escluso dai convocati il recente Pallone d’Oro Lionel Messi e i difensori Sergi Roberto e Gerard Piqué, oltre agli infortunati Nelson Semedo, Jordi Alba, Arthur Melo e Ousmane Dembélé. In attacco il diciassettenne Ansu Fati dovrebbe giocare inizialmente al posto di Luis Suarez.

Dove vedere Inter-Barcellona

Inter-Barcellona verrà trasmessa in chiaro su Canale 5 con il commento di Pierluigi Pardo e Aldo Serena. Si potrà seguire anche in streaming tramite il sito del canale, qui. Sky la trasmetterà invece su Sky Sport Uno (canale 201) con il commento di Maurizio Compagnoni e Luca Marchegiani. Gli abbonati potranno seguirla in streaming tramite le piattaforme Sky Go e Now TV. Qui trovate invece una guida completa per seguire in diretta Serie A, Serie B, Champions League e campionati esteri nel corso della stagione 2019/20.

Le probabili formazioni di Inter-Barcellona

Inter (3-5-2) Handanovic; Godin, De Vrij, Skriniar; D’Ambrosio, Vecino, Brozovic, Borja Valero, Biraghi; Lukaku, Lautaro

Barcellona (4-3-3) Neto; Wague, Umtiti, Todibo, Firpo; Vidal, Rakitic, Aleña; Perez, Griezmann, Ansu Fati