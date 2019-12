La dirigenza dell’Inter ha confermato che tra abbonamenti, biglietti e servizi di ospitalità, l’incasso per la partita di Champions League contro il Barcellona sarà superiore ai 7,8 milioni di euro: un nuovo record per il calcio professionistico italiano. Con oltre 70 mila spettatori previsti al Meazza, sono stati superati abbondantemente i 6,5 milioni di euro del precedente miglior incasso, registrato sempre dall’Inter lo scorso 6 ottobre per la partita di campionato contro la Juventus. Anche il terzo incasso più alto di sempre nel calcio italiano è dell’Inter: risale proprio all’ultima partita di Champions League giocata a Milano contro il Barcellona, il 6 novembre di un anno fa.

In Champions League l’Inter si trova al secondo posto nel gruppo F con gli stessi 7 punti del Borussia Dortmund, terzo per la peggior differenza reti negli scontri diretti. Stasera può ottenere la qualificazione agli ottavi di finale — che non disputa dal 2012 — se batte il Barcellona o se termina a pari punti con il Borussia Dortmund.