Le previsioni del tempo per domani, lunedì 9 dicembre

Le previsioni del tempo per lunedì 9 dicembre dicono che, in media, la giornata finirà meglio di come comincerà. Tra Lombardia ed Emilia Romagna è prevista molta nebbia al mattino, ma la nebbia dovrebbe diradarsi nel corso della giornata e lasciare posto al sole. Lo stesso accadrà con la pioggia in Veneto, che ci sarà al mattino ma scomparirà più tardi. Anche nelle regioni del Centro e del Sud la giornata dovrebbe cominciare con nuvole e foschia, ma dovrebbe migliorare nel pomeriggio. In Sicilia è prevista pioggia al mattino.

Le previsioni del tempo a Milano

A Milano il sole si vedrà dalla tarda mattinata in poi, mentre le prime ore del giorno saranno nuvolose. Ma non ve ne accorgerete, perché sarà buio.

Le previsioni del tempo a Roma

A Roma, un po’ a sorpresa, è prevista pioggia. Almeno dalle 4 di pomeriggio in avanti. Per il resto non una giornata memorabilmente bella, ma accettabile.

***

Le mappe e le previsioni arrivano dal sito dell’Aeronautica Militare, quello che dovete visitare se volete previsioni affidabili (e leggermente aggiornate rispetto a quelle di questo articolo) e stare alla larga da allarmismi inutili.